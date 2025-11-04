Fastighetsskötare med fokus på utomhusmiljö
2025-11-04
Gillar du att jobba med händerna, fixa saker som går sönder och samtidigt ha koll på grönytor och utemiljöer? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Vi söker en praktiskt lagd fastighetsskötare med känsla för både detaljer och helhet - en person som trivs med varierade arbetsdagar, jobbar lösningsorienterat och har ett naturligt driv. Du utgår från vårt kontor i Arlöv, med närhet till både Malmö och Lund.
Climat80 Gruppen är en trygg och långsiktig fastighetspartner inom ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi samt fastighetsförvaltning. I Climat80 Gruppen ingår Climat80 AB, Klimatkyl, Elfast, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS och ägs av ARE Sverige AB.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som fastighetsskötare hos oss får du en nyckelroll i att skapa trygga, trivsamma och välskötta boendemiljöer. Fokus ligger på utomhusmiljöer - där du bland annat sköter grönytor, gångvägar, enklare markarbeten och renhållning - men du kommer också att ansvara för löpande tillsyn och enklare reparationer i och runt fastigheterna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Gräsklippning, trimning, ogräsrensning och enklare trädgårdsarbete Mindre snickeri- och målningsjobb Felavhjälpning i och omkring fastigheterna Tillsyn av belysning, lås, portar, dörrar och övriga installationer Viss snöröjning och halkbekämpning vintertid Bemöta hyresgäster på ett trevligt och professionellt sätt Rapportering av fel och behov till förvaltningProfil
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och självgående. Du tycker om att arbeta fysiskt och har inget emot att vara ute i alla väder. Du har med dig erfarenhet från fastighetsskötsel, trädgårdsarbete eller liknande. Då du har kontakt med våra hyresgäster i vardagen ser vi också att du har en god social förmåga och ett professionellt bemötande.
Vi tror att du:
- Har Teknisk förståelse och erfarenhet av maskiner, exempelvis traktor eller åkgräsklippare.
- Är ansvarstagande och strukturerad med förmåga att planera och prioritera arbetet på ett självständigt och strukturerat sätt
- Är lösningsfokuserad och trygg i kundmötet
- Är duktig på att skapa goda relationer
- Trivs med praktiskt arbete och tar ansvar för hela uppdraget
Krav: B-körkort, flytande svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska. Vi ser även att du kan hantera standardprogram som Word, Excel och Outlook.
Vårt erbjudande
En stabil tjänst med mycket frihet under ansvar Ett engagerat och jordnära team som stöttar varandra Korta beslutsvägar och möjligheten att påverka hur vi arbetar Varierade arbetsdagar i en utemiljö där du verkligen gör skillnad Friskvårdsbidrag, arbetskläder och verktyg - vi ser till att du har vad du behöver
Placeringsort: Arlöv
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Ansökan skickar du in via länken nedan. Sista ansökningsdag är 2025-12-15, men då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi genomför bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten? Varmt välkommen att kontakta Avdelningschef Caroline Liivrand, caroline.liivrand@climat80.se
eller Affärsområdeschef Nicklas Nordbeck, nicklas.nordbeck@climat80.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare, då vi hanterar denna rekrytering internt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Are Sverige AB
(org.nr 559179-2170) Arbetsplats
Climat80 Jobbnummer
9586993