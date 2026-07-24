Fastighetsskötare | Manpower | Märsta
Manpower Aktiebolag / Vaktmästarjobb / Sigtuna Visa alla vaktmästarjobb i Sigtuna
2026-07-24
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Är du en erfaren vaktmästare som trivs i en serviceinriktad och praktisk roll? Vi på Manpower söker nu två självgående och lösningsorienterade vaktmästare till ett längre konsultuppdrag hos en myndighet i Märsta. Här får du möjlighet att arbeta med internservice, fastighetsskötsel och driftstöd i en viktig samhällsverksamhet. Välkommen med din ansökan!
Ort: Märsta / Arlandastad
Start: 1 oktober 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 31 mars 2027, med möjlighet till 6 månaders förlängning
Om jobbet som vaktmästare
Som vaktmästare hos oss på Manpower arbetar du ute hos en myndighet där du ansvarar för att verksamheten fungerar smidigt i vardagen. Rollen är varierande och innefattar både praktiska och administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta nära interna kontaktpersoner samt externa leverantörer och fastighetsägare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kontorsservice och internservice
Hantering av post, varor och leveranser
Felsökning, felanmälan och uppföljning
Rondering och tillsyn av lokaler
Ledsagning av hantverkare
Administrativt arbete i ärendehanteringssystem
Mindre reparationer och underhåll
Den vi söker
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs i en praktisk roll med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med olika funktioner.
Vi ser att du har:
Minst tre års erfarenhet som vaktmästare
Körkort klass B
Grundläggande kunskaper i MS Office
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu". Observera att vi inte tar emot ansökningar via e‐post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 SIGTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
10010681