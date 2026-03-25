Fastighetsskötare inom trädgård - Säsong
Öresunds Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-03-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öresunds Fastighetsservice AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker just nu efter en ny medarbetare till vår utomhus arbetsgrupp inom trädgård och skötsel. Trivs du med att jobba utomhus oavsett väder? Är du hjälpsam, positiv och har lätt för att samarbeta? Då kommer du att passa in hos oss!
Varje dag möter du medborgare, hyresgäster och brukare, och samverkar med både kollegor och externa aktörer som är en viktig del av jobbet.
Arbetsuppgifterna varierar och kan till exempel vara:
• skötsel av grönytor, rensning av rabatter, trimning av gräs och häckklippning
• Krav på B-körkort, meriterande med BE-körkort eller B96-körkort.
• Du har god svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: Martin.schwarz@ofs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgård Malmö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresunds Fastighetsservice AB
(org.nr 556879-7889)
Hanögatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
9819770