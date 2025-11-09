Fastighetsskötare Centralt i Stockholm
Fastighetsskötare till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) - Stockholm
Vi söker dig som vill arbeta som fastighetsskötare i Stockholm. Delar av Fastigheten är Q-märkt och har varit i IVAs ägor sedan 1919.
IVA är en mötesplats för Sveriges framtid sedan mer än 100 år. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 akademiledamöter och 250 företag. Tillsammans bygger IVA broar mellan akademi, näringsliv och politik och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap. IVAs kansli håller till i en anrik fastighet på Grev Turegatan.
Delar av arbetsuppgifter tillhörande rollen:
Praktiskt arbete i både kommersiella lokaler och bostäder (hyreslägh 35 st)
Kontakt med hantverkare, leverantörer och hyresgäster
Felanmälan och enklare service av maskiner och utrustning
Reparationer inom fastigheten ljuskällor, lås, dörrar m.m.
Tillsyn av tekniska installationer och påkallande av service (fläktsystem, kylaggregat, tvättstuga mm).
Tillsyn, renhållning och skötsel av gårdar / trädgård. Snöskottning och halkbekämpning vid behov
Tunga lyft, arbete i trånga utrymmen och på höga höjder kan förekomma.
Omflyttning av möbler och inredning
Hantering av post, varutransporter och förbrukningsmaterial
Systematiskt brandskyddsarbete och hantering av nycklar/passerbrickor
Arbetsuppgifterna är varierande och beror på projekt och behov. Som fastighetsskötare förväntas du att utföra uppgifter som är viktiga och relevanta för verksamhetens behov.
Kvalifikationer:
Flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av digitala fastighetssystem
Ordningsam, noggrann, flexibel och prestigelös
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Händig och säkerhetsmedveten
