Fastighetsskötare / Allt-i-allo till Claestorp
2025-11-07
Vi är idag ett team på fem personer och är en mycket flexibel arbetsplats där alla bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi har kollektivavtal och värnar om våra anställdas möjligheter att arbeta självständigt och ta eget ansvar. För att ytterligare utveckla och förädla gården tittar vi ständigt på nya projekt för att hitta och etablera nya verksamhetsområden
Claestorp är en vacker och historisk skog- och jordbruksegendom med ett rikt kulturarv, belägen i Sörmland utanför Katrineholm. Gården omfattar skog, jordbruk, energiproduktion, jakt samt ett antal hyresfastigheter, varav flera är kulturmärkta. Vi arbetar aktivt med att bevara och utveckla miljön samt att skapa en välskött och hållbar plats för både oss och våra hyresgäster.
Tjänstens innehåll:
* Snickar- och byggrelaterat underhåll av våra fastigheter
* Inre och yttre fastighetsskötsel
* Vara kontaktperson för våra hyresgäster
* Möjlighet att delta och påverka framtida utvecklingsprojekt
* Övriga förekommande fastighetsrelaterade arbetsuppgifter
Om dig:
* Erfarenhet av snickeri och underhållsarbete
* Intresse för byggnadsvård och kulturarv
* Självgående, lösningsorienterad och initiativrik
* Tar gärna tag i det som behöver göras och ser till helheten
* Ansvarstagande och flexibel i ditt arbete
* Kunna hugga i där det behövs även utanför ditt arbetsområde
* Körkort är ett måste
Det är meriterande om du har maskinvana
Vad vi erbjuder:
* En omväxlande och meningsfull tjänst i en naturskön miljö
* Möjlighet att bidra till att bevara en kulturhistorisk miljö
* En flexibel arbetsplats med ett engagerat team och kollegor som stöttar varandra
* Kollektivavtal och goda arbetsvillkor
