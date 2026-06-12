Fastighetsskötare
Fastighets Ab Balder / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vi är Balder. Vår snabba utveckling är ett resultat av investeringar såväl som kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans skapar resultat. Vi anser det roligt att arbeta med fastigheter, att alltid vara i farten och dessutom leverera hög service! Tycker du som oss
Vi söker nu en fastighetsskötare att ta hand om vårt fina bostadsbestånd i Upplands-Bro.
Vad kommer du göra hos oss? Som fastighetsskötare hos oss kommer du arbeta i ett mindre team där ni tillsammans ger våra hyresgäster den bästa servicen. Arbetet är till stor del även självständigt, och du ges stort utrymme till att själva planera dina dagar.
Dina arbetsuppgifter innefattar daglig tillsyn av fastigheter som du själv ansvarar över. Vi kallar det att vara kung eller drottning i våra kvarter. Arbetet innefattar främst invändig fastighetsskötsel i form av ronderingar och att hjälpa hyresgäster med olika typer av ärenden kopplat till deras hem.
Tjänsten innebär att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att känna sig trygga och nöjda i sin boendemiljö. Det är ett oerhört viktigt och betydelsefullt arbete då våra hyresgäster är det största skälet till Balders framgång.
Vem är du? För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs i mötet med människor. Det är viktigt att du gillar att ge bra service och att bygga relationer, eftersom du kommer vara i direkt kontakt med våra hyresgäster.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av en liknande roll som fastighetsskötare eller motsvarande. Det viktigaste för oss är dock att du är nyfiken och vill lära dig mer!
Vissa delar av ditt arbete sker digitalt så det krävs viss datorvana/användning av iPhone. Du behöver även kunna behärska det svenska språket i tal och skrift, inneha B-körkort samt ha god fysik då tjänsten innebär ett aktivt arbete.
Det är meriterande om du har kunskap inom elektriska installationer, VVS-tekniska anläggningar, ventilation samt styr- och reglerteknik.
Låter detta som något för dig? Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Du utgår från vårt kontor i Upplands-bro. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag! Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen så tveka inte att kontakta rekryteringsansvarig Matina Khosravian på matina.khosravian@balder.se
.
Hjärtligt välkommen till ett bolag fullt av möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896957-2050471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://karriar.balder.se
Hallonbergsplan 5 (visa karta
)
174 52 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9961297