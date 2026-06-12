Fastighetsskötare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Eskilstuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Eskilstuna
2026-06-12
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Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Fastighetsskötare till vår verksamhet i Eskilstuna
Som fastighetsskötare hos Riksbyggen i Marknadsområde Mälardalen i Eskilstuna kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Du har en kombitjänst som innefattar fastighetsskötsel för utemiljö och trädgård, inre fastighetsskötsel samt felavhjälpande åtgärder. Det innebär bland annat att det är du som ansvarar för att följa förvaltningsavtalen men också mottagning och snabb hantering av eventuella önskemål, beställningar och felanmälningar från kunderna. Arbetet är omväxlande och socialt.
Hos oss gör du skillnad
Vi söker en allsidig fastighetsskötare. Arbetsuppgifter inom utemiljö och trädgård är bl.a. skötsel och tillsyn av fastigheter såsom gräsklippning, rabattskötsel, beskärningsarbeten, renhållning m.m. Det ingår också inre skötsel och tillsyn med fastighetsronderingar. I tjänsten ingår även att ta hand om sedvanligt underhåll efter felanmälan och rondering, ha dagliga kundkontakter samt inköp av förbrukningsmaterial. Tjänsten som fastighetsskötare är ett mycket varierat och fritt arbete under eget ansvar. Arbetet kräver en självständig person som kan ta egna initiativ och också måste kunna samarbeta med kollegor, leverantörer och kunder.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är nyfiken, prestigelös och hjälpsam. Vi vill att du har förmågan att se och bemöta våra kunders behov. Vi vill att du ska vara en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med och har vanan att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att prioritera din arbetstid, samt lösa uppgifter på egen hand och "lyfta blicken" för att på så vis kunna arbeta proaktivt.
Vi söker dig som:
har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsskötsel eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt
har erfarenhet av utemiljöarbeten, reparationer och fastighetsunderhåll
kan kommunicera på svenska i tal och skrift
har B-kökort
Du behöver ha ett intresse av att lära dig nya digitala system och vara positiv till utveckling samt ha stor service- och teamkänsla. Vi lägger stor vikt vid personlighet och självständighet.
God datorkompetens är en nödvändighet då exempelvis all hantering av arbetsorder är digitaliserad och sköts till stor del genom mobiltelefonens appar.
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid.
Vi erbjuder
Riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomisk välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling. Riksbyggen erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter internt.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Ansökan
Stämmer detta in på dig så ser vi fram emot din ansökan som du skickar till oss via https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.riksbyggen.se%2F&data=05%7C02%7CHRsupport%40riksbyggen.se%7Cf12aae94251b49484f9c08dec799d028%7C35437cd1f5cc4daea872d858dbf3471e%7C0%7C0%7C639167660584379952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HahbXcOgd7LZvr0FJsnqfByZYCp6J1gdXUFZo0FWriQ%3D&reserved=0
under Om oss/Jobba hos oss, senast den 1 juli 2026. Urvalet kan komma att ske löpande så skicka din ansökan redan idag!
Kontaktuppgifter
Vid frågor kontakta Lise-Lott Jonsson, telefon 016-171317.Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
633 52 ESKILSTUNA Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9960745