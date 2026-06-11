Fastighetsskötare
Randstad AB / Fastighetsskötarjobb / Härnösand Visa alla fastighetsskötarjobb i Härnösand
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Nu kan du söka ett roligt, omväxlande och socialt arbete som fastighetsskötare hos oss på Härnösandshus.
Att jobba som Fastighetsskötare hos oss innebär att du tilldelas ett område där du får ett helhetsansvar för den dagliga driften. Det är ett mycket brett uppdrag och du blir vårt ansikte utåt mot våra hyresgäster. Exempel på arbetsuppgifter är reparation och underhåll av våra fastigheter invändigt och utvändigt, mediaförbrukningar och analys, styr och reglerövervakning, skötsel sprinkler och brandlarm men självklart tar du dig an alla de vitt skilda arbetsuppgifter som fastighetsskötsel innebär. Vi arbetar med en central felanmälan och du planerar självständigt ditt arbete med stort kundfokus. I uppdraget ingår också att sköta Härnösandshus åtagande på dotterbolaget AB Härnösands Kommunfastigheter.
Det är viktigt för oss att du är en serviceinriktad person som har lätt att möta människor i olika situationer. Du är en händig problemlösare med stort eget driv och vilja att utveckla både dig själv och vårt företag. Vi värdesätter ett brett tekniskt kunnande inom bygg, el, ventilation och VVS. Troligtvis har du en teknisk gymnasieutbildning och gärna någon vidareutbildning med inriktning på fastighetsskötsel. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Tillträde enligt överenskommelse men senast i mitten av september. Tjänsten är tillsvidare och inleds med provanställning 6 månader. Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
I denna rekrytering samarbetar AB Härnösandshus med Randstad AB. Vi gör löpande urval så lämna din ansökan via länken så snart som möjligt, senast 28 juni. För frågor om rekryteringsprocessen eller om tjänsten är du välkommen att kontakta senior recruitment consultant Pernilla Keusch.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
I din roll som fastighetsskötare ingår du i vår fastighetsskötargrupp där du arbetar med helhetsansvar för den dagliga driften:
Problemlösning.
Service till våra kunder/hyresgäster.
Reparation och underhåll.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som fastighetsskötare ser vi att:
Du är en lagspelare och trivs både i att arbeta självständigt och i samarbete med andra.
Du är ansvarstagande och har ett strukturerat och effektivt arbetssätt med service och kvalitet i fokus.
Du trivs i en roll som innehåller kroppsarbete.
Utöver dina personliga egenskaper söker vi dig som har:
Genomförd gymnasieutbildning.
B-körkort (manuell).
God datavana.
Goda kunskaper i svenska i tal & skrift.
Vi ser det meriterande om du även har:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom service, fastighetsskötsel eller bygg.
Erfarenhet inom bygg, el, ventilation och/eller VVS.
Gymnasiekompetens inom fastighetsskötsel eller park och mark
Tidigare maskinvana av handmaskiner för parkskötsel, åkgräsklippare, redskapsbärare och traktor. Om företaget
AB Härnösandshus
Härnösandshus är Härnösands största bostadsföretag som äger/hyr ut ca 1800 bostadslägenheter. Vi hyr även ut studentbostäder och lokaler av olika slag.
Vi ska erbjuda ett brett urval av lägenheter och lokaler inom Härnösands kommun och effektivt tillgodose olika önskemål genom att själva förädla, förvärva och förvalta fastigheter. Genom långsiktig god lönsamhet och kompetenta medarbetare, ska vi erbjuda våra kunder individanpassade mervärden såsom ett attraktivt serviceutbud, social trygghet, god miljö samt inflytande över sitt boende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/c8d526f7-4133-4f86-9557-0bea6b2fafb2
Nybrogatan 13 (visa karta
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871 31 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Härnösandshus Kontakt
Pernilla Keusch pernilla.keusch@randstad.se +46701498785 Jobbnummer
9959129