Fastighetsskötare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Motala Visa alla fastighetsskötarjobb i Motala
2026-06-03
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Vi söker en självgående och praktiskt lagd fastighetsskötare till ett familjeägt fastighetsbolag i Motala. Här får du en varierad roll med stort eget ansvar!
Om rollen:
Som fastighetsskötare kommer du att ha en varierad vardag med både inre och yttre skötsel. Du hanterar felanmälningar från hyresgäster och utför åtgärder på plats – allt från enklare justeringar till mer praktiska reparationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och åtgärd av fel i lägenheter och fastigheter (t.ex. stopp i avlopp, trasiga vitvaror, dörrar som kärvar)
Enklare VVS- och snickeriarbeten: som t.ex: montering av inredning såsom duschväggar, badrumsskåp och köksdetaljer, spackling, målning och enklare ytskiktsrenoveringar vid t.ex. utflytt
Tätning med silikon runt bänkskivor och liknande arbeten
Justeringar och enklare reparationer i fastigheter
Skötsel av utemiljö: beskärning av buskar och träd, rensning av gångar och allmän ordning (gräsklippning är inhyrd tjänst)
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du:
Framför allt söker vi dig som är praktiskt lagd och har rätt inställning och driv men vi ser gärna även att du:
Har erfarenhet som hantverkare, fastighetsskötare, handyman/handykvinna eller liknande
Har bakgrund inom bygg, VVS, el, plåt eller annat praktiskt yrke (meriterande men inget krav)
Är självgående och tar egna initiativ när du ser vad som behöver göras
Har god social förmåga och trivs med kontakt med hyresgäster
Är bekväm med varierande arbetsuppgifter och att lära dig nya sakerPubliceringsdatum2026-06-03Övrig information
Konsultuppdrag på 6 månader
Stor möjlighet till övertag och tillsvidareanställning hos kund
Tillgång till servicebil
Start: Flexibelt, men vi ser gärna start 1 augusti eller 1 september.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Platensgatan 21 (visa karta
)
591 35 MOTALA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Altun linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9946605