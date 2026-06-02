Fastighetsskötare
Friskolan Nytorp AB / Fastighetsskötarjobb / Bollnäs Visa alla fastighetsskötarjobb i Bollnäs
2026-06-02
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friskolan Nytorp AB i Bollnäs
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Nytorp som skola har funnits sedan 1946 och präglas av en trygg, familjär anda. Vi är ett litet glatt gäng som jobbar nära eleverna för tillgänglighet, delaktighet och måluppfyllelse. Skolan erbjuder två gymnasieprogram, Naturbruk, inriktning lantbruk och naturturism och Bygg och anläggning, inriktning mark och anläggning.
Som vi ser det har skolan förutom det generella kunskapsuppdraget, en viktig samhällsfunktion i att utbilda unga till jobb inom hållbart jordbruk och levande landsbygd eller möta ökade krav på duktiga maskinister inom entreprenad.
Skolan befinner sig i ständig utveckling och eftersom skolan är liten har man som medarbetare stor påverkansmöjlighet och chans att skapa nära relationer med både elever och kollegor. Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare på Nytorp ansvarar du för den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Du har en viktig roll i att skapa en trygg, trivsam och välfungerande miljö för våra hyresgäster, elever och personal.
Arbetet är varierat och består av löpande tillsyn, skötsel samt enklare underhåll och reparationer av fastigheterna. Du hanterar inkommande felanmälningar och utför ronderingar för att säkerställa att lokaler och utemiljöer är i gott skick. I rollen ingår även lättare snickeriarbeten samt att vid behov flytta och montera möbler och annan utrustning.
Du arbetar nära både hyresgäster, elever och kollegor, vilket innebär att servicekänsla och god samarbetsförmåga är viktiga delar av tjänsten. Tunga lyft och bilkörning i samband med transporter förekommer i arbetet.
Skjutsning av elever vid olika tillfällen ingår i arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår även brandsäkerhetsarbete, lås och larm, uthyrning av lokaler, inköp samt viss fakturahantering.
Du bör vara positiv, flexibel och inspireras av arbete i team med elever och personal. Välkommen till vårt gäng!
Arbetsfördelningen görs av chef utifrån de förutsättningar som råder men du förväntas också självständigt strukturera, prioritera och driva arbetet vidare inom ditt ansvarsområde.
Vi vill att du på ett aktivt sätt är med och bidrar till att utveckla rollen som fastighetsskötare så att verksamheten blir så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Under vinterhalvåret ingår vissa veckor med beredskap för värmepanna och snöröjning.
Utbildningsnivå
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med praktisk inriktning eller har yrkeserfarenhet som vi bedömer relevant.
Gymnasial utbildning inom lantbruk, trädgård, anläggningsmaskiner är meriterande. Har du utbildning inom fastighetsteknik ser vi även det som meriterande. Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete som fastighetsskötare inom förskola/skola eller annan fastighetsskötsel. Erfarenhet av fastighetsskötsel, underhåll och reparationer, lättare snickeriarbeten. Även erfarenhet av enklare administration. Kunskaper inom brandsäkerhet, lås och larm, inköp och fakturahantering samt arbetsmiljöarbete är också meriterande. Viss datorvana är en förutsättning då vi använder digitala system för rondering, lås och larm. Maskinförarbevis för hjullastare är meriterande. B-kort är ett krav.
Du trivs med praktiska och omväxlande arbetsuppgifter och du anstränger dig för att hjälpa andra och finna lösningar på uppkomna problem. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande och du samarbetar väl med andra människor.
Tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: info@nytorpcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Nytorp AB
(org.nr 556881-3561)
Kyrkbyn 4900 (visa karta
)
821 62 ARBRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Johan Hall johan.hall@nytorpcentrum.se Jobbnummer
9943688