Fastighetsskötare
2026-01-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Lund
, Malmö
, Ljungby
, Växjö
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Har du erfarenhet som Fastighetsskötare och trivs med att arbeta självständigt? Vill du arbeta i ett branschledande fastighetsbolag där du får stort ansvar och frihet att forma din arbetsdag?
Nu söker vi en serviceinriktad och praktiskt lagd person till vårt gäng i Helsingborg - en roll där du aktivt bidrar till vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare ansvarar du för en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. Du hanterar felanmälningar från hyresgäster och arbetsdagarna är varierande med olika typer av uppdrag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Säkerställa att våra boenden är trivsamma genom att det är helt, rent och funktionellt, både i och omkring husen. Du genomför regelbundna ronderingar och åtgärdar det som upptäcks.
- Hantera enklare VVS-ärenden
- Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder
- Säkerställa att brandsäkerhetskrav uppfylls
- Granska fakturor och göra materialinköp
- Genomföra besiktningar vid behov
Du börjar din arbetsdag på vårt kontor i Helsingborg och åker därefter ut till de fastigheter du ansvarar för, där du hanterar dina ärenden och genomför ronderingar. Bostadsbeståndet varierar och finns både i Helsingborg och Landskrona. Du arbetar effektivt med hjälp av digitala verktyg, vilket ger dig god överblick över dina uppdrag och gör det enkelt att planera din dag. Både ärendehantering och besiktningar sker via en applikation i mobil eller surfplatta.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet som Fastighetsskötare, Fastighetstekniker eller Reparatör
Det är meriterande om du har kunskap inom lås, vitvaror och el
God datorvana och erfarenhet av digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift (fler språk är ett plus då våra hyresgäster kommer från alla världens hörn)
B-körkort krävs Ersättning
