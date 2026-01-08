Fastighetsskötare - Heltid
2026-01-08
Vi söker nu en ansvarstagande och praktiskt lagd fastighetsskötare på heltid till vår kund i Göteborg. I denna roll har du en viktig funktion i att säkerställa att fastigheterna håller hög standard och fungerar väl för hyresgäster och verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som fastighetsskötare arbetar du med den dagliga driften och underhållet av fastigheter. Du har löpande kontakt med hyresgäster och samarbetar med både interna och externa leverantörer.Dina arbetsuppgifter
Tillsyn, skötsel och enklare reparationer i fastigheter
Felanmälningar och åtgärdande av driftstörningar
Kontakt med hyresgäster och leverantörer
Rondering av fastigheter och utemiljö
Medverka i underhålls- och förbättringsarbete
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, serviceinriktad och självgående
Har praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel, drift eller liknande arbete
Har god problemlösningsförmåga
Trivs med ett varierande och självständigt arbete
Har goda kunskaper i svenska
Meriterande
Relevant utbildning eller certifiering inom fastighet, VVS, el eller bygg
B-körkort
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor
Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön
En stabil arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter
Introduktion och stöd i rollen
Anställningsvillkor
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
