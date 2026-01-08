Fastighetsskötare - Heltid

Hirely AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-01-08


Vi söker nu en ansvarstagande och praktiskt lagd fastighetsskötare på heltid till vår kund i Göteborg. I denna roll har du en viktig funktion i att säkerställa att fastigheterna håller hög standard och fungerar väl för hyresgäster och verksamhet.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Om tjänsten
Som fastighetsskötare arbetar du med den dagliga driften och underhållet av fastigheter. Du har löpande kontakt med hyresgäster och samarbetar med både interna och externa leverantörer.

Dina arbetsuppgifter
Tillsyn, skötsel och enklare reparationer i fastigheter

Felanmälningar och åtgärdande av driftstörningar

Kontakt med hyresgäster och leverantörer

Rondering av fastigheter och utemiljö

Medverka i underhålls- och förbättringsarbete

Vi söker dig som

Är ansvarstagande, serviceinriktad och självgående

Har praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel, drift eller liknande arbete

Har god problemlösningsförmåga

Trivs med ett varierande och självständigt arbete

Har goda kunskaper i svenska

Meriterande

Relevant utbildning eller certifiering inom fastighet, VVS, el eller bygg

B-körkort

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor

Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön

En stabil arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter

Introduktion och stöd i rollen

Anställningsvillkor

Ort: Göteborg

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Vardagar, dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9672707

