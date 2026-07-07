Fastighetsservice med fokus på utemiljö
ISS Facility Services AB / Trädgårdsanläggarjobb / Oskarshamn Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Oskarshamn
2026-07-07
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ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Fastighetsservice med inriktning utemiljö till OKG i Oskarshamn
Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att arbeta utomhus, köra maskiner och lösa praktiska problem? Vill du dessutom vara en del av en verksamhet där säkerhet, kvalitet och service står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
På ISS skapar vi miljöer där människor trivs, utvecklas och presterar. Nu söker vi en servicemedarbetare till vår verksamhet på OKG i Oskarshamn. Här blir du en del av ett engagerat team som ansvarar för att anläggningens utomhusmiljöer och servicefunktioner håller hög kvalitet – året om.
Om rollen
Som servicemedarbetare har du en bred och varierande roll där du arbetar med både områdesskötsel och fastighetsservice. Du ansvarar för att anläggningens utemiljöer är välskötta, säkra och funktionella, samtidigt som du hjälper till med praktiska serviceinsatser utifrån verksamhetens behov.
Arbetet planeras både utifrån återkommande skötselinsatser och inkomna felanmälningar eller avvikelser, vilket innebär att arbetsdagarna varierar och kräver ett lösningsorienterat arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Områdesskötsel och underhåll av anläggningens utomhusmiljöer.
Gräsklippning, trimning och röjning av grönytor.
Beskärning av träd, buskar och häckar.
Snöröjning, halkbekämpning, sopning och renhållning.
Körning av hjullastare och andra arbetsmaskiner.
Enklare fastighetsunderhåll och vaktmästeriuppgifter.
Hantering av inkomna felanmälningar och avvikelser samt enklare reparationer och underhållsinsatser.
Tillsyn och enklare underhåll av maskiner och utrustning.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets-, kvalitets- och miljökrav.
Vi söker dig som
Du tycker om att arbeta praktiskt och trivs med ett omväxlande arbete där du får använda både kroppen och huvudet. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser vad som behöver göras utan att vänta på instruktioner.
Eftersom arbetet sker i en säkerhetskritisk verksamhet är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett högt säkerhetstänk. Du har också ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar till ett gott samarbete med både kollegor och kund.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
B-körkort.
Erfarenhet av områdesskötsel, fastighetsskötsel, vaktmästeri, entreprenad eller liknande praktiskt arbete.
Erfarenhet av att arbeta med gräsklippare, röjsåg eller andra motorredskap.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Röjsågskort.
Motorsågskort.
Hjullastarbehörighet och erfarenhet av att köra hjullastare.
Erfarenhet inom exempelvis snickeri, maskinservice, reparation och underhåll av maskiner eller andra praktiska kompetenser eller annan praktisk kompetens som kan bidra i verksamheten.
Vi erbjuderDu kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Övrig information
Placering: OKG, OskarshamnAnställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt gällande kollektivavtal.Arbetstid: Heltid, dagtid.
Eftersom arbetet utförs på en säkerhetsklassad anläggning genomförs säkerhetsprövning, registerkontroll, drogtest och medicinsk kontroll innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen och kundens säkerhetskrav.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen som är den 7 Augusti 2026 . Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och kan innehålla tester, intervjuer och referenstagning. Eftersom arbetet utförs på en säkerhetsklassad anläggning genomförs säkerhetsprövning, registerkontroll, drogtest och medicinsk kontroll innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen och kundens säkerhetskrav.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mathilda.legneteg@se.issworld.com
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. För att säkerställa en rättvis och säker rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ansökningar som inkommer via e-post kommer inte att behandlas och raderas i enlighet med gällande dataskyddsregler.
Varmt välkommen med din ansökan till ISS – där vi gör skillnad tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
572 32 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Mathilda Legneteg mathilda.legneteg@se.issworld.com Jobbnummer
9995859