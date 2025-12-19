Fastighetssamordnare
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2025-12-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen i Luleå
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Avdelningen Fastigheter ansvarar för kommunens bostäder och lokaler - totalt ca 655 000 kvm, varav cirka 125 000 kvm hyrs in av externa fastighetsägare.
På lokalförsörjningssektionen arbetar vi med in- och uthyrning av lokaler och bostäder, kontraktsskrivning, lokalplanering och olika utvecklingsprojekt kopplade till lokaler och bostäder.
Nu söker vi en Fastighetssamordnare som vill vara med och bidra till ett hållbart och väl fungerande lokalförsörjningsarbete.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedInPubliceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som fastighetssamordnare kommer du att spela en viktig roll i kommunens lokalförsörjning. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att ge bästa möjliga stöd till de kommunala förvaltningarna och bidra till en effektiv lokalförsörjning.
Du ansvarar bland annat för in- och uthyrning av bostäder och lokaler som används av kommunens olika verksamheter. I uppdraget ingår exempelvis att upprätta kontrakt och nyttjanderättsavtal, hantera hyresofferter och hyresaviseringar. Du ansvarar även för konteringar och avstämningar i ekonomi- och hyressystem för att säkerställa korrekta debiteringar.
Utöver detta deltar du i lokalutredningar och stöttar de kommunala förvaltningarna i deras lokalplaneringsarbete. En viktig del av ditt uppdrag är att bidra till utveckling av rutiner och processer och att säkerställa kvalitet i information och kommunikation. Du har även kontakt med kunder via telefon e-post och e-tjänster.
Rollen ställer höga krav på noggrannhet, kvalitet och leveransförmåga.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som fastighetssamordnare är du noggrann och strukturerad med ett öga för detaljer. Du är ansvarstagande och drivs av att utveckla processer och hitta förbättringar.
Du är serviceinriktad och kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer, både internt och externt. Du har förmåga att hantera stora mängder information och att presentera den på ett tydligt, pedagogiskt och kvalitetssäkrat sätt.
Eftersom arbetet är fritt förväntas du ta eget ansvar för att planera, genomföra och följa upp dina arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har god förståelse för hyreslagstiftning och avtalsvillkor. Kvalifikationer
• Minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fastigheter, juridik, ekonomi eller administration.
• Arbetslivserfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Kontraktsskrivning, hyresaviseringar, fakturering eller administration.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande:
• B-körkort.
• Erfarenhet av att arbeta i hyresmodulen i Pondus PRO.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Anna-Maria Killmey 0920 - 45 41 06 Jobbnummer
9654409