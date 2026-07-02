Fastighetsrättslig specialist till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Lantmätarjobb / Sundbyberg Visa alla lantmätarjobb i Sundbyberg
2026-07-02
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Uppdragsbeskrivning
Som specialist inom fastighetsrätt kommer du att arbeta på en avdelning med ett brett och ansvarsfullt uppdrag. Du driver processer och agerar rådgivare i komplexa juridiska och fastighetstekniska frågor som rör mark- och rättighetsinnehav.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Bidra med fastighetsrättslig expertkompetens i stora investeringsprojekt (planering och projektering av elledningar och stationer).
Säkra markåtkomst och genomföra fastighetsförvärv inom verksamhetens projekt.
Styra, leda och koordinera externa konsulter.
Företräda bolaget vid lantmäteriförrättningar samt delta i rättighetsutredningar.
Delta aktivt i fysiska samrådsmöten inom ramen för de olika ledningsprojekten.
Obligatoriska krav
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom lantmäteri, samhällsbyggnad, juridik med fastighetsrättslig inriktning, eller som jägmästare/agronom. Alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med fastighetsrättsliga frågor.
Förmåga att uttrycka dig helt professionellt i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Giltigt B-körkort (krav då resor ingår i tjänsten vid samråd och förrättningar).
Meriterande krav
Markåtkomst i större infrastrukturprojekt.
Handläggning av lantmäteriförrättningar och fastighetsförvärv.
Skogs- och/eller lantbruksvärdering.
Arbete i GIS-verktyg.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom rollen innebär många och breda kontaktytor, både internt i projektgrupper och externt med markägare och myndigheter, söker vi dig som är utåtriktad, kommunikativ och har en mycket god social förmåga. Du trivs med att samarbeta i olika konstellationer samtidigt som du har en stark drivkraft att arbeta effektivt och självständigt för att bidra till trygga och välmående team.
Övrig info
Startdatum: 2026-09-01
Slutdatum: 2027-02-28
Placering: Solna – Minst 50% av arbetstiden sker från kontoret.
Processinformation: Urval och presentation av kandidater kommer att ske under augusti månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9989376