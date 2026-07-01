Fastighetsrättslig specialist / Lantmätare
Jobbusters Aktiebolag / Skogsjobb / Stockholm Visa alla skogsjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbusters Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Tyresö
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vi söker nu en erfaren fastighetsrättslig specialist eller lantmätare som vill bli en del av ett engagerat team hos en av Sveriges ledande aktörer inom energisektorn.
Här får du möjlighet att arbeta i komplexa och samhällsviktiga investeringsprojekt där din kompetens inom fastighetsrätt blir en nyckelfaktor för att möjliggöra framtidens energiförsörjning.
I rollen kommer du att arbeta med kvalificerade fastighetsrättsliga frågor kopplade till större investeringsprojekt. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär ett nära samarbete med både interna projektorganisationer och externa intressenter.
Du kommer bland annat att:
Bidra med fastighetsrättslig expertis i projekt där nya elledningar och stationer planeras och projekteras.
Leda och styra externa konsulter.
Företräda verksamheten vid lantmäteriförrättningar.
Delta i rättighetsutredningar.
Säkerställa markåtkomst och genomföra fastighetsförvärv inom projektverksamheten.
Delta vid fysiska samrådsmöten i ledningsprojekt.
Företagspresentation
Vår kund arbetar för ett fossilfritt liv och samlar unika talanger som tillsammans driver verklig förändring. Här får medarbetare använda sin expertis, utvecklas, utmanas och bidra till lösningar som verkligen gör skillnad – en plats där nyfikenhet, kreativitet och passion värderas högt.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, minst 50 % av arbetstiden sker från kontoret i Arenastaden. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2027-02-28, med möjlighet till förlängning Övrig information: Vi kommer att påbörja ett löpande urval. Intervjuer hos kund planeras att genomföras under augusti. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom exempelvis lantmäteri, juridik med inriktning mot fastighetsrätt, samhällsbyggnad, jägmästare/agronom eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet.
Flera års aktuell och relevant erfarenhet av arbete med fastighetsrättsliga frågor.
God förmåga att uttrycka dig professionellt i tal och skrift på både svenska och engelska.
B-körkort.
Meriterande: Erfarenhet av markåtkomst inom infrastrukturprojekt.
Meriterande: Erfarenhet av Fastighetsförvärv.
Meriterande: Erfarenhet av Skogs- och/eller lantbruksvärdering.
Meriterande: Erfarenhet av handläggning av lantmäteriförrättningar.
Meriterande: Erfarenhet av GIS.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi kommer att påbörja ett löpande urval. Intervjuer hos kund planeras att genomföras under augusti.
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8004402-2081258". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9988155