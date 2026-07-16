Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling Östhammar
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Östhammar Visa alla fastighetsmäklarjobb i Östhammar
2026-07-16
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Vill du ta nästa steg i karriären hos ett av Sveriges mest välkända och uppskattade varumärken – där du får arbeta i ett starkt distrikt med höga ambitioner och stora möjligheter? Nu söker vi en mäklare som vill vara med och vidareutveckla vårt kontor i Östhammar!
Vi på Svensk Fastighetsförmedling i Östhammar är idag totalt fem aktiva mäklare och en koordinator. Vi har funnits i Östhammars kommun under många år och vi alla har starka band och stor kännedom om kommunen och hela Roslagen. Våra samlade erfarenheter har lett oss fram till ett arbetssätt som innefattar engagemang, nytänkande, omtänksamhet och inte minst affärsmässighet. Det har resulterat i nöjda och återkommande kunder, samt ett bra slutpris.
Som en del av Svensk Fastighetsförmedling får du arbeta med ett tydligt och framgångsrikt arbetssätt som garanterar en trygg och lönsam affär för både dig och kunden. Hos oss får du rätt förutsättningar att lyckas – oavsett om du redan är etablerad eller står i startgroparna.
VI SÖKER DIG SOM ÄR
Utbildad till fastighetsmäklare och innehar en registrering (aktiv eller vilande)
Flytande svenska i tal och skrift
Har du redan några lyckade försäljningar i bagaget är det meriterande – men viktigast är din inställning. Vi har verktygen för att ge dig en snabb och trygg start.
VI ERBJUDER
Marknadens största kundregister och ett lukrativt område.
Förmånen att tillhöra ett etablerat varumärke med över 85 års branscherfarenhet och starka samarbetspartners.
En framgångsrik försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system.
Gemenskap och erfarenhet inom kedjan, landet runt.
Goda förutsättningar och verktyg för din framgång som mäklare.
Vi strävar efter att ligga i framkant för att möta framtidens krav på en banbrytande mäklartjänst. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig. Slå en signal eller skicka in din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig!
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT I denna rekrytering söker vi en registrerad fastighetsmäklare. Vid frågor är du välkommen att kontakta Franchisetagare Elina Borgström på elina.borgstrom@svenskfast.se
. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079307-2103278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Östhammar (visa karta
)
742 31 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10004231