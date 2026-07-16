Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling Järfälla
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Järfälla Visa alla fastighetsmäklarjobb i Järfälla
2026-07-16
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Brinner du för mäkleri och att skapa optimala matchningar mellan köpare och säljare? Vill du arbeta hos en arbetsgivare som ständigt växer och tar nya marknadsandelar? Då har du hittat rätt! Vi söker just nu en till fastighetsmäklare till vårt härliga team i Järfälla!
Din nästa utmaning
Som mäklare hos Svensk Fastighetsförmedling är ingen dag den andra lik. Du kommer att arbeta brett med frihet under ansvar tillsammans med ett härligt tävlingsinriktat team med bred erfarenhet av området. Vi värderar våra kollegor högt och satsar lika mycket på att nå våra mål som att fira dem tillsammans och uppmärksamma framgångar. Hos oss trivs du som vill utvecklas i din karriär med stöd av ett stort företag där många stödfunktioner och marknadens största kundregister finns på plats. Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren som främjar din både utveckling och dina personliga karriärsambitioner.
Vi söker dig som:
Är registrerad fastighetsmäklare (eller snart färdig med din utbildning)
Har ett starkt driv, är social och gillar att arbeta tillsammans i team
Talar och skriver flytande svenska
Vi ger dig tillgång till:
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och fördelen av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 80 års branscherfarenhet.
Vår framgångsrika försäljningsmetod och kontinuerlig kompetensutveckling. Du kommer även ha tillgång till moderna digitala system samt egna jurister och marknadsavdelning.
En stark gemenskap och etablerad erfarenhet inom vår kedja, som sträcker sig över hela landet.
Järfälla växer så det knakar, med riktigt bra kommunikationer och många kommande byggprojekt erbjuds du som mäklare unika möjligheter till att göra en fantastisk karriär! Svensk fastighetsförmedling i Järfälla tar varje år nya marknadsandelar och siktar på att bli nummer 1 i kommunen. Här gör vi över 250 bostadsaffärer per år och ser god potential för ytterligare affärer så snart du blivit en del av teamet. Brinner du för mäkleriet och gillar när det finns obegränsade möjligheter så är det här möjligheten för dig! Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta TA-partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
eller skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079444-2103304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Järfälla (visa karta
)
176 71 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10004261