Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling AB / Fastighetsmäklarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsmäklarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en registrerad fastighetsmäklare som gillar att göra det lilla extra för kunden och samtidigt vill utvecklas i din yrkesroll? Nu söker vi ytterligare en kollega som motiveras av att överträffa förväntningar - både kundens och sina egna.
Ett team som lyfter varandraHos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med stark laganda och högt engagemang. Vi har en kultur där vi stöttar, utmanar och kompletterar varandra - med fokus på gemensam framgång. Vårt ledarskap är stabilt och långsiktigt, med tydlig riktning och ett starkt fokus på att ge dig rätt förutsättningar för att prestera på en hög och jämn nivå.
Vi tror på att det är människorna som gör skillnaden, och vi ser gärna att du värdesätter nytänkande, affärsmässighet, engagemang och omtanke.
Vem är du? Registrerad fastighetsmäklare
Bekväm med att tala och skriva på svenska (ytterligare språkkunskaper är ett plus)
Självgående, driven och ansvarstagande
Intresserad av att utvecklas - både som mäklare och kollega
Du trivs i en roll där du får arbeta med människor, skapa förtroende och driva affärer framåt. Du gillar att vara del av ett lag men har samtidigt inga problem att arbeta självständigt.
Vi erbjuder dig Ett starkt och välkänt varumärke med över 85 års erfarenhet i branschen
Marknadens största kundregister
Ett attraktivt försäljningsområde
En beprövad och framgångsrik försäljningsmetod
Moderna digitala verktyg som effektiviserar din arbetsdag
Tillgång till egen juridisk och marknadsföringskompetens
Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning
Ett nätverk av erfarna kollegor över hela landet
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst. Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan.
Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Sara Tatarova på sara.tatarova@svenskfast.se
- vi ser fram emot att lära känna dig!
Läs mer om oss här https://jobb.svenskfast.se/ https://www.facebook.com/svenskfastkarriar/https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Sara Tatarova sara.tatarova@svenskfast.se Jobbnummer
9598127