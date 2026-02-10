Fastighetskötare sökes - centrala Osby
Linneahusen AB / Fastighetsskötarjobb / Osby
2026-02-10
Vi söker en fastighetskötare på behovsbasis för en fastighet i centrala Osby med 7 lägenheter och 2 lokaler.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Hantera felanmälningar och kontakt med hyresgäster
Planera och utföra enklare fastighetsunderhåll
Samarbeta med leverantörer och entreprenörer vid behovKvalifikationer
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad med god kommunikationsförmågaÖvrig information
Tjänsten är på behovsbasis
Arbetstid och start enligt överenskommelse
Tjänsten passar utmärkt för dig som vill ha ett extra uppdrag vid sidan av ditt ordinarie jobb, studerar eller är pensionär och vill arbeta lite.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
(org.nr 559211-9290)
Esplanadgatan 9 (visa karta
)
283 41 OSBY Arbetsplats
AB Linneahusen Fiskalen 24 Jobbnummer
9734062