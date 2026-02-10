Fastighetskötare sökes - centrala Osby

Linneahusen AB / Fastighetsskötarjobb / Osby
2026-02-10


Vi söker en fastighetskötare på behovsbasis för en fastighet i centrala Osby med 7 lägenheter och 2 lokaler.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
Hantera felanmälningar och kontakt med hyresgäster
Planera och utföra enklare fastighetsunderhåll
Samarbeta med leverantörer och entreprenörer vid behov

Kvalifikationer
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad med god kommunikationsförmåga

Övrig information
Tjänsten är på behovsbasis
Arbetstid och start enligt överenskommelse
Tjänsten passar utmärkt för dig som vill ha ett extra uppdrag vid sidan av ditt ordinarie jobb, studerar eller är pensionär och vill arbeta lite.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Linneahusen AB (org.nr 559211-9290)
Esplanadgatan 9 (visa karta)
283 41  OSBY

Arbetsplats
AB Linneahusen Fiskalen 24

Jobbnummer
9734062

