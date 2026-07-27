Fastighetskötare
Recruitive AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-07-27
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Vill du arbeta nära människor, bidra till trygga och välskötta boendemiljöer och ha ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu fastighetsskötare till uppdrag hos vår fastighetskund i Uppsala.
Om rollen
Som fastighetsskötare arbetar du med både inre och yttre fastighetsskötsel i bostadsområden runt om i Uppsala. Uppdragen varierar och kan vara både planerade och akuta – ofta kopplade till arbetstoppar eller frånvaro.
Du blir en viktig del i att skapa trygga, trivsamma och välfungerande miljöer för hyresgästerna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skötsel av utemiljöer (gräsklippning, ogräsrensning, beskärning)
Skötsel av trapphus, gemensamma utrymmen och lokaler
Snöskottning och halkbekämpning
Sophantering och daglig tillsyn av fastigheter
Enklare felanmälningar och underhåll
Maskin- och redskapsvård
Övrig fastighetsskötsel vid behov
Vi söker dig som:
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av fastighetsskötsel i Uppsala (meriterande)
Har du maskinvana eller erfarenhet av grönyteskötsel ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du:
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Kan arbeta i olika områden i Uppsala
• Bidrar till kontinuitet och trygghet för hyresgäster
• Är lösningsorienterad och trivs i en föränderlig vardag
Praktisk information
Arbetstider: dagtid, vardagar (kan förekomma övertid)
Arbetsplats: olika områden i Uppsala kommun
Start: enligt överenskommelse
Anställningsform: bemanning/uthyrning
Om uppdraget
Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund. Uppdragen kan variera i längd – från kortare inhopp till längre återkommande placeringar. Kontinuitet värderas högt, vilket innebär att du ofta återkommer till samma områden och uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DVQDE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
753 75 UPPSALA Jobbnummer
10012962