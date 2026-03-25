Fastighetskoordinator Till Vårat Lager I Ulricehamn
2026-03-25
Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera teknik, ansvar och förbättringsarbete i en dynamisk lagermiljö? Vi söker nu en fastighetskoordinator som vill säkerställa att vår anläggning fungerar optimalt - varje dag.
I rollen ansvarar du för drift, underhåll och säkerhet i fastigheten, och bidrar till en trygg, effektiv och välfungerande arbetsmiljö. Du arbetar både operativt och proaktivt, i nära samarbete med lagerchef och externa leverantörer.
Dina ansvarsområden:
Säkerställa stabil drift av fastighetens tekniska system
Planera och följa upp service, underhåll och reparationer
Ansvara för arbetsmiljö, brandskydd (SBA) och säkerhetsrutiner
Samordna leverantörer och entreprenörer
Genomföra kontroller och identifiera förbättringsåtgärder
Arbeta med energieffektivisering och utveckling av fastigheten
Vara en viktig kontaktpunkt i fastighetsrelaterade frågor
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsdrift, gärna inom lager eller logistik
Har ett tekniskt intresse och god förståelse för fastighetssystem
Är strukturerad, lösningsorienterad och tar eget ansvar
Har kunskap inom brandskyddsarbete (SBA)
Har B-körkort och god svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet inom ventilation, el, VVS eller automation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lager 157 AB
(org.nr 556549-2690)
Rönnåsliden 1 A (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
157 Logistics Och E-Handel Jobbnummer
9818478