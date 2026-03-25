Fastighetskoordinator Till Vårat Lager I Ulricehamn

Lager 157 AB / Fastighetsskötarjobb / Ulricehamn
2026-03-25


Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera teknik, ansvar och förbättringsarbete i en dynamisk lagermiljö? Vi söker nu en fastighetskoordinator som vill säkerställa att vår anläggning fungerar optimalt - varje dag.
I rollen ansvarar du för drift, underhåll och säkerhet i fastigheten, och bidrar till en trygg, effektiv och välfungerande arbetsmiljö. Du arbetar både operativt och proaktivt, i nära samarbete med lagerchef och externa leverantörer.
Dina ansvarsområden:
Säkerställa stabil drift av fastighetens tekniska system

Planera och följa upp service, underhåll och reparationer

Ansvara för arbetsmiljö, brandskydd (SBA) och säkerhetsrutiner

Samordna leverantörer och entreprenörer

Genomföra kontroller och identifiera förbättringsåtgärder

Arbeta med energieffektivisering och utveckling av fastigheten

Vara en viktig kontaktpunkt i fastighetsrelaterade frågor

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsdrift, gärna inom lager eller logistik

Har ett tekniskt intresse och god förståelse för fastighetssystem

Är strukturerad, lösningsorienterad och tar eget ansvar

Har kunskap inom brandskyddsarbete (SBA)

Har B-körkort och god svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet inom ventilation, el, VVS eller automation

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lager 157 AB (org.nr 556549-2690)
Rönnåsliden 1 A (visa karta)
523 38  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
157 Logistics Och E-Handel

Jobbnummer
9818478

