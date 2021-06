Fastighetskoordinator till enhet för fastighet, säkerhet och mil - Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst - Administratörsjobb i Helsingborg

Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst / Administratörsjobb / Helsingborg2021-06-30Gör skillnad. Varje dag.Enheten för fastighet, säkerhet och miljö ingår i Skånes sjukhus nordväst stab. Vi har ett förvaltningsövergripande ansvar att stödja vårdverksamheter och förvaltningsledning gällande fastighetsfrågor, säkerhet samt miljö inom Skånes sjukhus nordväst. Enheten har ansvar för förvaltningens kontakter med Regionservice och Regionfastigheter. Arbetet sker också i nära samverkan med övriga sjukvårdsförvaltningar, koncernkontoret och externa samverkanspartners.Du kan följa våra medarbetare via våra Instagramkonto Helsingborgslasarett https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/ och Ängelholms sjukhus https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/. Där får du ta del av vardagen på sjukhusen och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!2021-06-30Fastighetskoordinatorn arbetar för att säkerställa att vården erhåller de tjänster som avropats och att vården kan bedrivas i lokaler som uppfyller krav och standards utifrån verksamhetsbehov. Som koordinator hos oss stödjer och vägleder du verksamheterna i planerings- och byggprocessen i samband med förändrat lokalbehov. Du stödjer verksamheterna i framtagande av behovsanalys inför en lokalförändring.Du deltar i arbetsgrupper inom ombyggnads- och lokalförändringsprojekt och ansvarar för kontakten mellan vården inom Skånes sjukhus nordväst och Regionfastigheter vid avrop av lokalförändringar samt samordnar hanteringen av förändringar som påverkar hyreskontrakt. I rollen ingår även att vara projektsamordnare för fastighetsrelaterade utrustningsprojekt, beviljat av investeringsgruppen inom förvaltningen Skånes sjukhus nordväst.Som fastighetskoordinator arbetar du med kollegor som har liknande arbetsuppgifter och ingår i förvaltningens stab för fastighet, säkerhet och miljö. I rollen kommer du arbeta med projekt inom hela förvaltningen, både i Helsingborg och Ängelholm. Tjänsten avser ett vikariat på tolv månader med eventuell möjlighet till förlängning med placering i Helsingborg.Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du har stort fokus på fastighetsfrågor och med stora möjligheter att vara med att påverka. Låter detta som en intressant tjänst för dig? Tveka då inte att söka dig till oss!För denna tjänst välkomnar vi dig som har ett intresse för fastighetsfrågor och vårdverksamhet med en relevant högskoleutbildning med vård eller administrativ inriktning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Därtill har du god datavana, en utmärkt kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska såväl skriftligt som muntligt.Du har minst fem års erfarenhet av att arbeta i vårdrelaterad verksamhet och vi ser gärna att du har kännedom om förvaltning Skånes sjukhus nordvästs organisation. Vidare bör du ha kännedom om IT, säkerhetsfrågor, avtalsjuridik och gärna erfarenhet av hyresförhandlingar, ritningstolkning samt planerings- och byggprocesser.Det är viktigt att du är lösningsorienterad och har lätt för att bygga relationer, såväl internt inom organisationens olika verksamheter som externt. Då du i din roll möter chefer och medarbetare är det viktigt att du har ett mycket gott bemötande och har lätt för att skapa förtroende. Som fastighetskoordinator hanterar du stor mängd parallella ärenden och därför krävs det struktur och ansvarstagande för att bli framgångsrik. Vidare är du en person som agerar med hög integritet och har lätt för såväl självständigt arbete som teamarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi planerar att hålla intervjuer 22 och 23 juli. Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltning Skånes sjukhus nordväst är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar med cirka 3 700 medarbetare främst på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, men även i Landskrona. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. På Helsingborgs lasarett bedriver vi akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedriver vi närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Här genomförs planerade operationer, bland annat inom ortopedi. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.