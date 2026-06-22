Fastighetskoordinator till BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskoga Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskoga
2026-06-22
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Fastighetskoordinator till BAE Systems Bofors
"På BAE Systems Bofors är vi måna om att skapa en trygg, trivsam och funktionell arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Fastighetsfunktionen spelar en nyckelroll i detta – vi ser till att lokaler, inredning, skyltning och praktiska flöden fungerar i vardagen. Som Fastighetskoordinator blir du spindeln i nätet i vårt fastighetsteam och får en omväxlande roll nära verksamheten. Välkommen till oss!"
– Jaana Teerikoski, Fastighetschef, BAE Systems Bofors
BLI EN DEL AV VÅRT ENGAGERADE TEAM
Fastighetsfunktionen stöttar hela organisationen med lokaler, inredning, skyltning, accesser och olika fastighetsrelaterade projekt. Vi arbetar nära produktion, utveckling, administration och externa samarbetspartners för att hitta praktiska och hållbara lösningar.
Som Fastighetskoordinator blir du en central kontaktperson i vardagen och bidrar till att våra lokaler och funktioner håller hög kvalitet - både för befintlig verksamhet och när vi utvecklar och anpassar våra miljöer framåt.
ROLLEN SOM FASTIGHETSKOORDINATOR
I rollen som Fastighetskoordinator ansvarar du för den dagliga koordineringen av fastighetsrelaterade uppgifter av administrativ karaktär. Du bistår i projekt inom fastighet och ger löpande stöd till Fastighetschef.
Du är en serviceinriktad kontaktperson för medarbetare, entreprenörer och andra intressenter och återkopplar i olika fastighetsärenden. Daglig arbetsledning och rapportering sker till Fastighetschef.
Exempel på arbetsuppgifter:
Inreda och utrusta våra lokaler löpande med möbler, inredning och utrustning
Göra inköp av inredning och utrustning kopplat till fastighetsfunktionen
Sammanhålla rums- och placeringsadministration i våra system.
Beställa och samordna flytthjälp till medarbetare
Representera företaget på hyresgästmöten
Säkerställa invändig och utvändig skyltning i våra lokaler
Vara behjälplig med accesser och systemadministration i våra besökssystem.
Hantera inköp och fakturor kopplade till fastighetsfunktionen
Se till att investeringar dokumenteras med foto och objektsnummer till ekonomiavdelningen
Sköta administrativ kontakt mot engelskspråkiga motparter (t.ex. energi, fastigheter, försäkringsuppdrag)
Uppdatera hyresfilen och administrera projektdokument
Uppdatera fastighetsfunktionens sidor på intranätet Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant gymnasial utbildning eller motsvarande
Gärna erfarenhet från support- eller koordineringsroll, gärna kopplat till fastighet i industrimiljö
Erfarenhet av arbete med många dagliga kontakter och att självständigt lösa problem i vardagen
Erfarenhet av dokumentation och informationshantering
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Meriterande:
Erfarenhet/utbildning inom skyltning, inredning och design
Erfarenhet eller kunskap inom ITAR, säkra lyft samt besöks- och behörighetssystem.
Vana av system och koordinering gällande fastighets-/placerings system.
Vana att representera företag i hyresgästmöten.
Erfarenhet av fastighets Projekt.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Serviceinriktad och kommunikativ
Pådrivande och initiativtagande
Självgående, strukturerad och flexibel
Duktig på att samarbeta med både interna och externa intressenter och gillar att hjälpa andra
ATT ARBETA HOS OSS
BAE Systems Bofors är en del av en global koncern, vilket ger goda möjligheter till arbete i en internationell miljö – dina kollegor finns inte bara i Sverige utan även i bland annat USA och Storbritannien.
Hos oss får du bland annat:
En grundlig introduktion och stöd av dedikerad handledare/mentor
Generösa flextider och goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv
Förebyggande hälsoinsatser, hälsokartläggningar och företagshälsovård
Förmåner som aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön
Tillgång till ett modernt och välutrustat gym samt uppskattade sociala aktiviteter
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Här stöttar vi varandra och skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar – och där vi gör verklig skillnad.
INFORMATION OCH ANSÖKAN
Befattningen innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess, varför vi ställer krav på säkerhetsprövning godkänd av myndighet enligt 1 kap. 3 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav på visst medborgarskap tillkomma. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Jaana Teerikoski, Fastighetschef, jaana.teerikoski@baesystems.se
, 0586–733 773 Ulrica Berg Persson, Rekryterare, ulrica.bergpersson@baesystems.se
, 0586–733 020Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586–733 362 Ulf Johansson, Unionen, 0586–733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904), https://baesystems.varbi.com/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ulrica Berg Persson ulrica.bergpersson@baesystems.se Jobbnummer
9972184