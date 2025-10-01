Fastighetskoordinator sökes till Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmågaArbetsuppgifter
Som fastighetskoordinator ansvarar du för att samordna den operativa driften med fokus på fastighetsfrågor och uppföljning av ärenden. Parallellt kommer du att vara involverad i projekt där du både driver, genomför och säkerställer att verksamhetens behov tas tillvara. Målet är att skapa en fungerande helhet, från idé till färdig industrilokal.
Du ansvarar för att samordna och stödja lokalrelaterade frågor inom produktionen. Du kommer ha kontakt med interna och externa aktörer, medverka vid interna flyttar, beställa och installera utrustning i produktionsytor samt samordna besiktningar. Vidare ansvarar du för avdelningens bilar, deltar i arbetsmiljöronder och säkerställer att lokalrelaterade åtgärder genomförs. Rollen innefattar även felanmälan och uppföljning mot rätt entreprenör samt ett aktivt bidrag i förbättringsforum.
Din profil För oss är din inställning det viktigaste. Vi söker dig som är ansvarstagande, hjälpsam och trivs med att stötta upp där det behövs. Som person är du serviceinriktad, prestigelös och lösningsfokuserad. Du har lätt för att kunna samarbeta med andra, men du bör även vara självgående och kunna ta egna initiativ. Du trivs med att ha en central roll där du samordnar och håller ihop många delar samtidigt.
Vi söker dig som har erfarenhet från fastighetsbranschen, med fördel inom drift eller bygg och har en god förståelse för hur byggprojekt fungerar. Vidare ser vi att du har:
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort eftersom resor i förekommer i tjänsten
Tidigare erfarenhet av industrifastigheter eller arbete med känsliga material anses meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett inledningsvis ett konsultuppdrag på cirka ett år, med goda möjligheter till anställning på Saab efter en tids inhyrning. Urvalet kommer att bearbetas löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Har du några frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mikaela Jarlemark, mikaela.jarlemark@skill.se
, 072 648 27 10
Vi ser fram emot din ansökan!
