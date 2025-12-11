Fastighetskonsult med placering i Gävle eller Borlänge
2025-12-11
Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Vi erbjuder spetskompetens inom bland annat juridik, förhandling, utbildning och egenkontroll. Tillsammans med våra medlemmar skapar vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden. Vi är en rikstäckande organisation med en stark lokal förankring.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som fastighetskonsult hos oss kommer du arbeta i en bred roll med fokus på att utveckla och driva hyresförhandlingar på uppdrag av våra kunder. Du kommer agera rådgivare till våra medlemmar i frågor som rör fastighetsförvaltning men även fastighetsjuridiska frågor. Du verkar för att skapa långsiktiga relationer och bygga förtroende över tiden. Du har ett nära samarbete med våra medlemmar och biträder dem efter behov vid kontakter med hyresgäster och andra myndigheter. Det är en roll med både affärs- och utvecklingsfokus, där du har möjlighet att utifrån din bakgrund och dina intresseområden vara med att utveckla och leverera andra tjänster kopplade till vår affärsverksamhet.
Du är vårt ansikte utåt för fastighetsbranschen och du är en aktiv och viktig del av vår medlemsservice och har även samordningsansvaret gentemot vår lokala styrelse. Du kommer även ha möjlighet att medverka och leda utbildningar för våra medlemmar och medarbetare.
Vi söker nu en fastighetskonsult med möjlig placering på något av kontoren i Borlänge eller Gävle. Visst resande ingår i tjänsten varpå körkort är ett krav.
Att arbeta på Fastighetsägarna är så mycket mer än att bara arbeta med fastigheter. Vi skulle faktiskt vilja påstå att Fastighetsägarna förbättrar våra samhällen. Ett samhälle är en plats för människor och möten, kontor och butiker, vägar och trafik, skolor och sjukhus, torg och parker. I detta underbara myller av verksamheter står våra hus - det är här livet äger rum.Profil
Vi söker dig som sporras av förhandlingssituationen och som både har ett affärsorienterat och ett samarbetsinriktat arbetssätt. Du har en för tjänsten relevant högskoleexamen inom ekonomi, juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenheter från fastighetsbranschen är en stor tillgång i tjänsten.
För att trivas i rollen bör du vara prestigelös, utåtriktad och ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och noggrann, tar egna initiativ och driver självständigt ditt dagliga arbete framåt. Du bör drivas av att förstå och sätta dig in i medlemmarnas affärsidé och applicera din rådgivning på ett sätt som ger bästa resultat. Du är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med kunder och motparter på ett professionellt och lättsamt sätt. Vi uppmuntrar till nya idéer för att tillsammans utveckla vår verksamhet. Ett intresse för politik och samhällsfrågor är till nytta i tjänsten. Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan senast 5 januari 2026. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta gruppchef Robin Fallström på telefon 0707-872447 eller hr- och administrativ chef Petra Skoglund på telefon 0701-866308.
Varaktighet: 100% tillsvidare med sex månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
