Fastighetskonsult
Tenant & Partner AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-02
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Vill du vara med och forma framtidens arbetsplatser?
Du har hunnit skaffa dig ett par års erfarenhet inom fastighetsbranschen och känner nu att du är redo för nästa steg. Här får du utveckla din kompetens i en roll där strategi, analys och affär går hand i hand. Tillsammans med branschens mest erfarna rådgivare får du hjälpa Sveriges största företag och organisationer att fatta beslut som påverkar deras verksamhet under många år framåt.
Du blir en del av ett kundteam som leder komplexa uppdrag där affär, arbetsplatsstrategi, fastighetsmarknad och förhandling möts. Successivt får du ta större eget ansvar och utvecklas i takt med din erfarenhet och vilja.
Våra kunder anlitar oss när de står inför att:
utveckla en långsiktig arbetsplats- och lokalstrategi
hitta rätt lokaler för en växande organisation
minska lokalkostnaderna utan att kompromissa med verksamhetens behov
skapa arbetsplatser som stärker kultur, samarbete och attraktivitet som arbetsgivare
förhandla fram affärsmässiga hyresavtal
Hos oss får du...
• arbeta i uppdrag där du kombinerar analys, strategi och kunddialog i en roll där du lär dig genom att göra. Ju mer du utvecklas, desto större ansvar får du. Vi tror inte på att vänta – vi tror på att ge människor möjlighet att växa.
Du samverkar med fastighetsägare, arkitekter, projektledare och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder.
Vem är du?
Du är nyfiken, driven och prestigelös. Du gillar att förstå komplexa sammanhang och trivs när du får ta ansvar samtidigt som du har erfarna kollegor att lära av. Du vill utvecklas både professionellt och personligt.
Vi ser att du har:
Ett par års erfarenhet från fastighetsbranschen, exempelvis från ett konsultbolag, fastighetsbolag eller på en fastighetsavdelning.
Hög logisk och analytisk förmåga samt ett intresse för komplexa frågeställningar.
Affärsmässighet och en vilja att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Akademisk utbildning, exempelvis som civilingenjör, civilekonom eller med en master inom samhällsbyggnad.
Nyfikenhet på hur ny teknik och AI kan effektivisera arbetssätt, stärka beslutsfattande och öka kundvärdet.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
Här får du växa
Vi tror att de bästa konsulterna utvecklas genom att tidigt få ta ansvar i uppdrag i nära samarbete med kunden. Därför får du samarbeta med mer erfarna kollegor, lära dig och successivt bygga din egen erfarenhet som rådgivare och konsult. Vi investerar mycket tid i kunskapsdelning, feedback och utveckling.
Vår kultur – självledarskap och psykologisk trygghet
Vi jobbar i en nätverksbaserad organisation utan chefer. Det innebär inte mindre ansvar – tvärtom. Har får du möjlighet att ta egna initiativ, driva ditt arbete framåt och bidra med idéer. Beslut fattas nära verksamheten och vi hjälper varandra att lyckas genom hög tillit, tät återkoppling och ett genuint kunskapsutbyte.
Den här modellen passar inte alla. Men för dig som trivs med frihet under ansvar, uppskattar höga förväntningar och vill påverka både ditt eget arbete och vår gemensamma utveckling erbjuder den något som få andra arbetsplatser har. Vi tror på människan. På nyfikenhet. På att vara sitt bästa jag tillsammans. Och vi vill att just du ska bidra med dina unika egenskaper till ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.
Låter det spännande?
Kontakta gärna Lisa Vik, HR, om du har frågor om tjänsten på 076-545 17 04 eller via lisa.vik@tenantandpartner.com
.
Skicka in din ansökan senast den 2 augusti.
Med över 30 års erfarenhet och alltid med 100 % lojalitet till hyresgästen utvecklar vi arbetsplatser som möter mänskliga, ekonomiska och planetära behov. Vi jobbar i team från våra kontor i Stockholm och Göteborg och har genomfört över 6 500 projekt för kunder som Investor, ICA, Skolverket och Stockholms Handelskammare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7989248-2082906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenant & Partner AB
(org.nr 556681-3977), https://career.tenantandpartner.com
Norr Mälarstrand 14 (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Tenant & Partner Jobbnummer
9989857