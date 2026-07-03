Fastighetsingenjör Mark & Anläggning - Såtenäs
Fortifikationsverket / Byggjobb / Lidköping Visa alla byggjobb i Lidköping
2026-07-03
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Lidköping
, Grästorp
, Skövde
, Trollhättan
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker nu en fastighetsingenjörer med inrikning mark & anläggning till Såtenäs. Vi behöver din kompetens nu när våra flygflottiljer rustas och underhålls för större verksamheter och aktiviteter. Vill du jobba hos en trygg statlig arbetsgivare som har ett annorlunda fastighetsbestånd? Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Som fastighetsingenjör hos oss ingår man i teknikenhet Väst som omfattar Såtensäs, Skövde och Karlsborg. Vi arbetar på uppdrag av förvaltaren utifrån ett projektorienterat arbetssätt genomföra projekt och entreprenader i form av att planera, handla upp och genomföra samt följa upp underhållsåtgärder och investeringsprojekt inom Fortifikationsverkets fastighetsbestånd.
Uppdragen ligger inom sakområdet mark och anläggning men närliggande uppdrag kan också förekomma.
Som fastighetsingenjör arbetar du även med statusbesiktningar, fastighetdokumentation och kostnadsanalyser inom ramen för förvaltningsuppdraget samt medverkar vid upphandling av konsulter och entreprenörer. Tjänsten är placerad i Såtenäs.
I arbetet ingår resor inom regionen. Resor kan även förekomma utanför regionen som går att planera.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasie utbildning. Vi vill att du ska ha:
god teknisk förståelse och praktisk erfarenhet inom mark och anläggning och
god kännedom om AMA Anläggning och MER.
du ska ha erfarenhet av arbete enligt lednings- och kvalitetssystem samt god kännedom om BAS‐P och BAS-U.
Du behöver ha god datavana och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Körkort klass B är ett krav samt svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
utbildning inom asfaltsbeläggningar
flera års erfarenhet som projektledare inom anläggnings entreprenad
yrkeserfarenhet om arbeten med miljöprovtagning och geotekniska undersökningar.
kunskaper inom entreprenad- och affärsjuridik
erfarenhet av att arbeta inom asfaltsbeläggningar
van att ansvara för projektekonomi
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vår verksamhet har fokus på säkerhet och vi söker därför dig som är strukturerad, ordningsam och ansvarstagande samtidigt som du också behöver kunna vara flexibel då vår miljö är föränderlig. Du behöver också vara lösningsorienterad, drivande och initiativtagande samt ha en mycket god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift. Du är en lagspelare och har ett kundorienterat arbetssätt då rollen innebär många kontaktytor där det blir viktigt att skapa goda relationer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Såtenäs. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta teknikchef Andreas Drottkin, 010-44 44 566 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik, 010- 44 45 647 . Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9990458