Fastighetsingenjör
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stora delar av Uddevallas offentliga miljö och är en nyckelaktör i samhällsutvecklingen. Förvaltningen präglas av professionalism, kvalitet och serviceanda, där hållbarhet - social, ekonomisk och ekologisk - är i fokus.
Enheten för fastighetsförvaltning tillhör Gata/Park/Fastighetsavdelningen och ansvarar för att förvalta hela kommunens fastighetsbestånd, samt för det planerade underhållet av dessa byggnader. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar både strategiskt och operativt för att kommunens lokaler ska hålla hög standard och möta verksamheternas behov.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsingenjör blir du en viktig länk mellan fastighetsförvaltare, byggnadsingenjörer och tekniska konsulter. Du arbetar både strategiskt och operativt med fokus på byggnadstekniska frågor, planerat underhåll och kvalitetssäkring av våra fastighetsdata.
Du fungerar som en central brygga mellan planerat underhåll och den administrativa förvaltningen, där du säkerställer att tekniska behov omsätts till rätt åtgärder och prioriteringar i förvaltningen.
I rollen ansvarar du för att samordna och kvalitetssäkra arbetet med planerat underhåll samt hantera byggtekniska frågor i förvaltningen. Du leder byggmöten och säkerställer att dessa dokumenteras på ett strukturerat sätt. En viktig del av arbetet är att hålla ritningar, dokumentation och tekniska uppgifter uppdaterade och tillförlitliga som underlag för beslut och genomförande.
Du följer även upp energideklarationer och energistatistik för kommunens byggnader samt stöttar fastighetsförvaltare och byggledare i tekniska frågor och i uppföljning av entreprenader. I rollen ingår också att medverka i utvecklingen av digitala arbetssätt och systemstöd samt att genomföra garantibesiktningar.
Du arbetar nära fastighetsförvaltare, byggledare och tekniska specialister med målet att skapa en samlad, effektiv och långsiktigt hållbar förvaltningsprocess.
Vem söker vi
Vi söker dig med byggteknisk bakgrund som vill arbeta brett inom fastighetsförvaltningens tekniska område. Du har erfarenhet från bygg- eller förvaltningsskedet och förstår hur byggnader, installationer och energisystem samverkar i praktiken.
Du trivs i en roll där struktur, samordning och kommunikation är centralt. Du är trygg i att leda möten, driva frågor framåt och skapa ordning i både teknik och dokumentation.Kvalifikationer
Byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från bygg- eller fastighetsförvaltning
God förståelse för byggnaders tekniska system
Erfarenhet av att leda och dokumentera byggmöten
Erfarenhet av planerat underhåll eller energiuppföljning
God datorvana och erfarenhet av digital dokumentation
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av CAD eller ritningsprogram
Erfarenhet av fastighetssystem, exempelvis Pythagoras
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Erfarenhet av upphandling eller entreprenadjuridik
Kunskap inom energikartläggning och energistatistikDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann och har ett analytiskt förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta och har lätt för att kommunicera med olika yrkesgrupper.
Du är ansvarstagande, initiativtagande och driver frågor framåt, samtidigt som du har en prestigelös inställning och ett fokus på långsiktigt hållbara lösningar.Övrig information
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Peter Fridlund 0522-696404 Jobbnummer
9891589