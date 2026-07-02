Fastighetsingenjör - Oskarshamn
Fortifikationsverket / Byggjobb / Oskarshamn Visa alla byggjobb i Oskarshamn
2026-07-02
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Fortifikationsverket söker en fastighetsingenjör till Oskarshamn.
Vill du arbeta i en roll där teknik, fastigheter och långsiktig utveckling möts? Som fastighetsingenjör hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att våra fastigheter och tekniska installationer fungerar effektivt, hållbart och över tid.
Hos oss får du möjlighet att bidra med din tekniska kompetens och vara med och skapa långsiktiga lösningar i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och funktion står i fokus.
Din vardag som Fastighetsingenjör
Till teknikavdelningen inom region sydöst söker vi nu en fastighetsingenjör med placering i Oskarshamn. Enheten består av en teknikchef och cirka 20 fastighetsingenjörer placerade på orterna Eksjö, Karlskrona och Ronneby.
I rollen som fastighetsingenjör kommer de huvudsakliga arbetsuppgifterna att omfatta mindre underhållsprojekt, besiktning av fastigheter och dess tekniska installationer samt därtill hörande administration i vårt fastighetsdatabassystem.
Du kommer att arbeta med en blandning av drift och underhåll. Ditt ansvar kommer att omfatta att bidra till en väl fungerande drift och säkerställa att anläggningen förvaltas långsiktigt. Arbete med underhållsplanering samt budgetering av planerade åtgärder är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Inköp av förnödenheter kommer att vara en av flera arbetsuppgifter.
Du kommer vidare att arbeta nära förvaltare och driftchef på plats. Din roll kommer att vara att förse förvaltare med underlag för en långsiktig underhållsplan samt bistå driftchefen i arbetet med den löpande driften.
Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter är hantering av tilläggsbeställningar från verksamheten samt tät dialog med våra samarbetspartners.
Resor förekommer inom hela regionen.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
För tjänsten krävs godkänd gymnasieexamen. Du behöver även ha flerårig dokumenterad erfarenhet av förvaltning och drift av tekniska installationer. Vidare har du erfarenhet från fastighetsbranschen, antingen i en beställarroll eller i en arbetsledande befattning, exempelvis som platschef, arbetsledare, underhållsingenjör eller i en annan likvärdig roll.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen samt kunskap om och erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU och/eller LUFS. Vi ser även positivt på om du har auktorisation som elinstallatör (A eller AL). Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av arbete med elinstallationer. Du har även flerårig erfarenhet av att leda projekt inom området
Vidare är det meriterande med en ingenjörsutbildning inom installation, el eller annan teknisk inriktning. Även fortifikatorisk, ekonomisk eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss, och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas och lyckas i rollen som fastighetsingenjör är det viktigt att vara samarbetsorienterad och ha lätt för att skapa goda relationer med både interna och externa samarbetspartners. Ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt med fokus på att nå gemensamma mål inom drift, underhåll och utveckling av våra fastigheter är en förutsättning.
Du är strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och driva arbetsuppgifter framåt. Ett metodiskt arbetssätt med underhållsplanering, projekt och uppföljning samt förmåga att säkerställa att uppgifter genomförs med god kvalitet och inom givna tidsramar är viktigt.
Du är vetgirig och håller dig uppdaterad inom ditt tekniska område. Du tar aktivt till dig ny kunskap och följer utvecklingen inom fastighetsdrift, tekniska installationer och relevanta arbetssätt.
Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta beslut även i komplexa situationer. Du har förmåga att kommunicera tydligt, stå för dina bedömningar och hantera dialoger med olika aktörer på ett professionellt sätt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, utför drift och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort Oskarshamn. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 augusti 2026. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen kontakta rekryterande chef Anna Odenberger eller rekryteringsspecialist Lovise Bjuvsjö 010- -44 45 966 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
572 32 OSKARSHAMN Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9990199