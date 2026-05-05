Fastighetshandläggare

Edge Of Talent AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-05-05


Fastighetshandläggare - Infrastrukturprojekt
Vi söker nu en erfaren Fastighetshandläggare till ett spännande och långsiktigt uppdrag inom infrastruktur i storstadsmiljö. Uppdraget ger dig möjlighet att arbeta i ett komplext projekt med stor samhällsnytta och många intressenter.
Edge of Talent söker konsult inom
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Om uppdraget
I rollen som Fastighetshandläggare arbetar du i en projektorganisation med ansvar för markåtkomst, avtalsfrågor och intressentdialog inför kommande bygg- och genomförandefaser inom ett större infrastrukturprojekt.
Du kommer att arbeta nära fastighetssamordnare, projektledning och andra funktioner och bidra till att driva projektet framåt enligt uppsatta mål och tidsramar.
Arbetsuppgifter i urval
Driva och hantera markåtkomstfrågor i projektet

Förhandla och upprätta avtal, exempelvis:

Nyttjanderättsavtal

Arrendeavtal

Ledningsavtal

Markupplåtelse- och genomförandeavtal

Delta i intressentdialog med fastighetsägare och andra berörda parter

Säkerställa korrekt formell hantering i fastighetsrelaterade processer

Kvalitetssäkra avtal och juridiska handlingar

Samverka med projektets olika discipliner inom planering, miljö och genomförande

Bidra till samordning och framdrift i komplexa projektmiljöer

Publiceringsdatum
Kravprofil för detta jobb
Obligatoriska krav

Akademisk utbildning om minst 3 år inom:

Lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande, alternativt

Juridik med inriktning mot fastighetsrätt

Minst 8 års erfarenhet av att:

Självständigt driva förhandlingar

Ta fram markåtkomstavtal inom infrastrukturprojekt (väg/järnväg)

Minst 6 års erfarenhet av:

Förhandling och framtagande av genomförandeavtal

Arbete i stora komplexa exploaterings- eller infrastrukturprojekt

Minst två projekt i storstadsmiljö

Projekt med budget över 3 miljarder SEK

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande

Minst 5 års erfarenhet av arbete med markåtkomst- och avtalsfrågor i minst två infrastrukturprojekt i storstadsmiljö

Erfarenhet av fastighetsbildning inom infrastruktur, med minst två referensprojekt

Erfarenhet av markåtkomst i fastigheter upplåtna med nyttjanderätt (arrende, hyra), från minst tre enskilda förhandlingar

Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget

Spännande uppdrag inom nyproduktion och samhällsbyggnad

Möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig karriär

Så ansöker du
Start: Omgående Omfattning: Heltid Placering: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum: Vi arbetar med löpande urval - skicka in din ansökan så snart som möjligt

Sista dag att ansöka är 2026-11-01
