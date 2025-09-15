Fastighetsförvaltare, vikariat
2025-09-15
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Är du en erfaren fastighetsförvaltare med fokus på goda relationer, långsiktig utveckling och hållbara? Vill du vara med och bygga framtidens fastighetsförvaltning i en kommun i tillväxt? Då kan det här vara rätt roll för dig! Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven och engagerad fastighetsförvaltare för ett längre vikariat till vårt fastighetskontor.
Vår målsättning är att erbjuda ändamålsenliga och välskötta lokaler för våra verksamheter och hyresgäster. Som fastighetsförvaltare ansvarar du för att våra fastigheter är i bästa möjliga skick, att de följer gällande lagar och regler samt att vi arbetar proaktivt med både drift, underhåll och utveckling.
Du får en viktig roll i ett spännande skede där vi under 2025-2026 bygger upp ett nytt fastighetskontor och implementerar ett nytt arbetssätt för långsiktigt underhåll. Kommunen övertog alla verksamhetslokaler från sitt dotterbolag under våren 2025.
Under Q4 2025 sker informationsöverföring från nuvarande förvaltare inom koncernen och fastighetskontoret övertar förvaltningen 1 november.
I din roll som fastighetsförvaltare kommer du att ha möjlighet att forma framtidens fastighetsförvaltning i Upplands-Bro kommun med fokus på kvalitet, effektivitet och hållbar utveckling.
I rollen som fastighetsförvaltare kommer du att:
- Förvalta verksamhetslokaler samt viss kommersiell yta
- Ha daglig kontakt med hyresgäster och entreprenörer
- Ansvara för löpande förvaltningsfrågor samt identifiera förbättringsmöjligheter
- Inhämta offerter, göra beställningar och följa upp leveranser
- Planera och genomföra hyresgästanpassningar samt beräkna ny eller tilläggshyra
- Arbeta med fastighetsbudget, prognoser och underhållsplaner
- Delta vid myndighetsbesiktningar såsom OVK, lyftutrustning m.m.
- Genomföra lokalvisningar och lokaloptimering
- Genomföra energieffektiviseringsarbete
- Säkerställa ett systematiskt brandskyddsarbete
Vi söker dig som
- Har eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Har dokumenterad erfarenhet inom fastighetsförvaltning, gärna från offentlig eller politiskt styrd verksamhet
- Är kunnig inom fastighetsekonomi, hyresjuridik och lokalförsörjning
- Är van att arbeta självständigt, strukturerat och har ett naturligt ansvarstagande
- Har B-körkort och god datorvana
- Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är en kommunikativ person som har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med både kollegor, hyresgäster och externa aktörer. Du arbetar strukturerat och organiserat, är van att ta ansvar och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du har ett strategiskt tänk, ser helheten och kan identifiera både utmaningar och möjligheter. Vi uppskattar också att du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och har en nyfiken inställning till utveckling och förbättringar. Din förmåga att växla mellan operativa uppgifter och långsiktig planering är viktig, likaså ditt engagemang för både människor och fastigheter.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Start enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara istället på våra urvalsfrågor. Urval sker löpande och intervjuer kommer hållas i Kungsängen. Bakgrundskontroll görs på slutkandidaten. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan, skicka in den senaste den 28 september.
Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/238".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0100)
Fastighetskontoret, Drift- och projektavdelning
Fredrik Rönnlycke Westermark 08-58169000
9509640