Fastighetsförvaltare tillika biträdande fastighetschef
Sydnärkes Utbildningsförbund / Fastighetsskötarjobb / Hallsberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Hallsberg
2026-07-24
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Vi står inför en spännande tid med implementering av ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten. Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden? Då ska du skicka in en ansökan till oss! Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund beläget i Hallsberg, med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På uppdrag av medlemskommunerna leder och ansvarar vi för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Vi har totalt cirka 1 800 elever, varav 1 300 på Alléskolan och 500 på Allévux. Vi är omkring 300 medarbetare och i det dagliga arbetet finns stöd att tillgå i form av funktioner som administration, HR, ekonomi och IT. Hos oss får du även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att semesterväxla. Sydnärkes Utbildningsförbund skapar en trygg och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad. Vi uppskattar engagemang, ansvar och nyfikenhet– värden som vi hoppas att du också bär med dig. Välkommen till oss!
Om arbetet
Som fastighetsförvaltare/biträdande fastighetschef har du det övergripande ansvaret för förbundets lokaler och fastigheter, som omfattar cirka 25 000 m2. Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett närvarande och tydligt ledarskap.
I rollen som fastighetsförvaltare/biträdande fastighetschef leder och utvecklar du fastighets- och serviceenheten tillsammans med tre engagerade medarbetare. Du ansvarar för budget, investerings- och underhållsplaner, samtidigt som du ser till att lagar, förordningar och myndighetskrav efterlevs. Ditt arbete innebär både att säkerställa att den dagliga driften fungerar smidigt och att verksamheten alltid får en professionell och kvalitativ service. En viktig del av uppdraget är att driva utvecklingsfrågor med fokus på långsiktigt hållbara och ändamålsenliga lokaler som möter framtidens behov.
Du arbetar nära skolledning, verksamhetsföreträdare och externa samarbetspartners. Tjänsten kombinerar strategiska beslut med operativt ansvar, vilket gör arbetet både varierat och utvecklande.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av fastighetsförvaltning och teknisk fastighetsdrift, gärna inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av budgetarbete och långsiktig planering
Relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller teknisk bakgrund som bedöms likvärdig
B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är även om du har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda, inspirera och utveckla medarbetareDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående men samtidigt trivs med att samarbeta med andra.
Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg i att bygga relationer, både internt och externt.
Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och är strukturerad, flexibel samt har ett positivt och professionellt förhållningssätt i mötet med människor
Vi erbjuder
Hos oss får du en central och betydelsefull roll i att skapa en trygg, hållbar och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad – varje dag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats. Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning. Vi vill att du bifogar ditt examensbevis i din ansökan och andra intyg som styrker din arbetslivserfarenhet. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via systemet. Urvalet grundar sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydnärkes Utbildningsförbund
(org.nr 222000-1180)
694 21 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydnärkes Utbildningsförbund Kontakt
Ekonomichef
Johan Franzén johan.franzen@sydnarkeutbildningar.se Jobbnummer
10010507