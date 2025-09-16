Fastighetsförvaltare till Täby kommun
Täby Kommun / Fastighetsskötarjobb / Täby Visa alla fastighetsskötarjobb i Täby
2025-09-16
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Täby kommun söker nu en engagerad och erfaren fastighetsförvaltare till fastighetsavdelningen med ansvar över ett eget fastighetsbestånd.
Om jobbet
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för ett eget fastighetsbestånd ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Du förvaltar ditt fastighetsbestånd på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt med affärsmässighet i fokus. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som är lösningsorienterad, strukturerad och kommunikativ. Du rapporterar till enhetschef Bostadsförvaltning.
Arbetet innebär bl.a. att
• Genomföra löpande förvaltning, mindre anpassningar samt underhållsprojekt.
• Säkerhetsställa att samtliga myndighetskrav efterlevs i ditt fastighetsbestånd.
• Delta vid förhandlingar och omförhandlingar med externa parter samt upprätta erforderliga avtal och gränsdragningslistor
• Tillsammans med övriga förvaltare driva utvecklingsfrågor och samordning av arbetet inom enheten.
• Upprätta underhållsplaner och ekonomiska analyser kring fastigheter med fokus på långsiktighet och affärsmässighet
Din bakgrund för rollen
• Högskoleutbildning alternativt yrkesutbildning inom fastighetsförvaltning
Erfarenhet av förvaltning av bostäder och hyresgästkontakter.
• Förhandlingsvana, beställarkompetens och erfarenhet av avtalsuppföljningar
Erfarenhet av underhållsplanering, investeringar och myndighetskrav
• Självgående, det är viktigt att du kan fatta egna underbyggda beslut.
Goda kunskaper inom fastighetsägaransvar, hyresjuridik och entreprenadjuridik
• Det är meriterande om du har erfarenhet av hyresförhandlingar, kommersiella avtal, förvaltning av samhällsfastigheter samt arbete i politiskt styrd organisation.
• Körkort är ett krav för tjänsten då resor inom beståndet förekommer.
Vem vi söker till rollen
Som person ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och är serviceinriktad. Då rollen som förvaltare omfattar täta samarbeten med övriga funktioner värdesätter vi din samarbetsförmåga högt. Din ekonomiska medvetenhet bör vara god och du förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Att ha en god förmåga att snabbt lösa problem och samtidigt ta medvetet långsiktiga beslut är en förutsättning för rollen. Vidare ser vi gärna att du är strukturerad i ditt dagliga arbete, målinriktad samt har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för rollen.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Samhällsutvecklingskontoret som består av tre avdelningar är en viktig aktör när Täby utvecklas. Avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. Vill du vara med och skapa det framtida Täby? Ersättning
Fast månadslön enligt överenskommelse. Semester och andra förmåner enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf Chef Bostadsenheten
Daniel Mattsson daniel.mattsson1@taby.se 08-555 593 46 Jobbnummer
9512449