Fastighetsförvaltare till Sweax i Uppsala
2026-01-08
Sweax arbetar för att förenkla vardagen för våra kunder - Brf-styrelser, boende och fastighetsägare. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och arbetar nära våra kunder för att säkerställa att fastigheter sköts effektivt och professionellt. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet (9001) och miljö (14001) och är även certifierade som Great Place to Work - ett kvitto på att våra medarbetare trivs och utvecklas hos oss.
Vi söker nu en senior fastighetsförvaltare med god teknisk förståelse och dokumenterad erfarenhet. Du kommer att ha en viktig roll där du arbetar nära vår kund, följer upp drift, felavhjälpande och planerat underhåll, boendefrågor, samt ser till att myndighetskrav och fastighetsägarens ansvar efterföljs. Rollen passar dig som vill arbeta brett, ta ansvar och bidra med din kompetens i både vardagsfrågor och långsiktiga beslut.
Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för teknisk förvaltning och drift av bostäder.
Omförhandla, upphandla och övervaka kundernas leverantörs och serviceavtal
Hantera försäkringsärenden för kunds räkning
Bistå i boende och medlemsfrågor
Rådge kring, planera och delta i planerade underhållsarbete
Bistå kund i att handla upp, koordinera och följa upp felavhjälpande underhållsåtgärder
Samordna insatser mellan drift, tekniska funktioner och externa parter. Sammanställa och rapportera driftstatistik från fastigheterna
Förbereda och leverera beslutsunderlag till kund
Delta i möten, även kvällstid kan förekomma
Kontrollera att rutiner, regelverk och myndighetskrav följs
Verka som styrelsen förlängda arm i alla frågor som kan uppkomma i en bostadsrättsförening/för fastighetsägare.
Proaktivt arbeta med att erbjuda kund mervärden utanför vårt avtalsåtagande
Delta i utvecklingsarbetet inom företaget och bistå i att utveckla marknadsområdet
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning
Förstår hur fastighetssystem samverkar och kan se helheten
Är trygg i att arbeta med modern teknik, energioptimering och underhållsplanering
Är noggrann, analytisk och van vid att ta ansvar
Är tydlig och korrekt i rapportering och kommunikation
Har förmåga att bygga långsiktiga och trygga relationer med såväl kunder som medarbetare
Har god datorvana och B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete med bostadsrättsföreningar
Teknisk utbildning inom fastighet, energi eller drift
Erfarenhet av digitala styrsystem och energiuppföljning
Erfarenhet av underhållsplanering
Vi erbjuder
En senior roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett nära samarbete i teamet
En stabil arbetsplats certifierad som Great Place to Work
Ett uppdrag med stor bredd och möjlighet till både personlig utveckling och delaktighet i företagets utveckling
Ansökan
Skicka din ansökan via vårt ansökningsformulär (ej via mejl). Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Frida Kask Rosén på frida@urbanurban.se
hos vår rekryteringspartner UrbanUrban.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweax AB
(org.nr 556359-3218), http://www.sweax.se Arbetsplats
Sweax Kontakt
Kontakt

Annika Carlqvist annika.carlqvist@sweax.se
9674196