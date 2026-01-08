Fastighetsförvaltare till Sweax i Uppsala

Sweax AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala
2026-01-08


Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sweax AB i Uppsala, Sigtuna, Norrtälje, Stockholm eller i hela Sverige

Sweax arbetar för att förenkla vardagen för våra kunder - Brf-styrelser, boende och fastighetsägare. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och arbetar nära våra kunder för att säkerställa att fastigheter sköts effektivt och professionellt. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet (9001) och miljö (14001) och är även certifierade som Great Place to Work - ett kvitto på att våra medarbetare trivs och utvecklas hos oss.
Vi söker nu en senior fastighetsförvaltare med god teknisk förståelse och dokumenterad erfarenhet. Du kommer att ha en viktig roll där du arbetar nära vår kund, följer upp drift, felavhjälpande och planerat underhåll, boendefrågor, samt ser till att myndighetskrav och fastighetsägarens ansvar efterföljs. Rollen passar dig som vill arbeta brett, ta ansvar och bidra med din kompetens i både vardagsfrågor och långsiktiga beslut.
Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för teknisk förvaltning och drift av bostäder.


Omförhandla, upphandla och övervaka kundernas leverantörs och serviceavtal


Hantera försäkringsärenden för kunds räkning


Bistå i boende och medlemsfrågor


Rådge kring, planera och delta i planerade underhållsarbete


Bistå kund i att handla upp, koordinera och följa upp felavhjälpande underhållsåtgärder


Samordna insatser mellan drift, tekniska funktioner och externa parter. Sammanställa och rapportera driftstatistik från fastigheterna


Förbereda och leverera beslutsunderlag till kund


Delta i möten, även kvällstid kan förekomma


Kontrollera att rutiner, regelverk och myndighetskrav följs


Verka som styrelsen förlängda arm i alla frågor som kan uppkomma i en bostadsrättsförening/för fastighetsägare.


Proaktivt arbeta med att erbjuda kund mervärden utanför vårt avtalsåtagande


Delta i utvecklingsarbetet inom företaget och bistå i att utveckla marknadsområdet

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning


Förstår hur fastighetssystem samverkar och kan se helheten


Är trygg i att arbeta med modern teknik, energioptimering och underhållsplanering


Är noggrann, analytisk och van vid att ta ansvar


Är tydlig och korrekt i rapportering och kommunikation


Har förmåga att bygga långsiktiga och trygga relationer med såväl kunder som medarbetare


Har god datorvana och B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av arbete med bostadsrättsföreningar


Teknisk utbildning inom fastighet, energi eller drift


Erfarenhet av digitala styrsystem och energiuppföljning


Erfarenhet av underhållsplanering

Vi erbjuder
En senior roll med stort ansvar och möjlighet att påverka


En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett nära samarbete i teamet


En stabil arbetsplats certifierad som Great Place to Work


Ett uppdrag med stor bredd och möjlighet till både personlig utveckling och delaktighet i företagets utveckling

Ansökan
Skicka din ansökan via vårt ansökningsformulär (ej via mejl). Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Frida Kask Rosén på frida@urbanurban.se hos vår rekryteringspartner UrbanUrban.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweax AB (org.nr 556359-3218), http://www.sweax.se

Arbetsplats
Sweax

Kontakt
Annika Carlqvist
annika.carlqvist@sweax.se

Jobbnummer
9674196

Prenumerera på jobb från Sweax AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sweax AB: