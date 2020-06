Fastighetsförvaltare till Sveafastigheter - Adecco Sweden AB - Administratörsjobb i Västerås

Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Västerås2020-06-17Är du en serviceinriktad person med erfarenhet som fastighetsförvaltare? Vill du vara en del av ett företag med ett långsiktigt hållbarhetstänk och ett stort engagemang för de boende? Då ska du söka denna tjänst!2020-06-17Du kommer att arbeta som fastighetsförvaltare för ett antal fastigheter i Västerås. Du har koll på ekonomi-, miljö-, kvalitetsmålen för verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår planering, tillsyn, felanmälan, besiktningar m.m. Du kommer att ha kontakt med entreprenörer, myndigheter och hyresgäster m.fl. Det är du som ytterst ansvarar för trivseln - att det är rent, snyggt och tryggt för våra hyresgäster!Om digVi söker dig med erfarenhet av fastighetsförvaltning som snabbt kommer in rollen som förvaltare hos oss. Vi vill att du har god förståelse för vad fastighetsförvaltning innebär gällande affärsmannaskap, ekonomi och ansvar. Du har vana av att arbeta i fastighetssystem samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig med högt servicetänk och kundfokus. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika människor och vet vikten av ett trevligt bemötande. Som person är du ansvarsfull och engagerad i det du gör samt trivs i en organisation under tillväxt och utveckling. Du har förmågan att se vad som behöver göras och ser till att det bli gjort.Om SveafastigheterSveafastigheter utvecklar och förvaltar hyresbostäder och bostadsrätter och är verksamma i Mälardalsregionen samt i Växjö, Kalmar och Skåne. Vårt mål är att skapa attraktiva hem i en välkomnande och hållbar miljö, där våra hyresgäster kan trivas och må bra. I dagsläget har vi cirka 500 färdigställda lägenheter, och lika många i full produktion. Vi har dessutom kontrakt med kommuner för att bygga ytterligare 3 000 lägenheter.Vår viktigaste tillgång är våra dedikerade medarbetare. Våra långsiktiga och ambitiösa mål är möjliga tack vare medarbetare som bryr sig om varandra, om våra hyresgäster och om våra samarbeten.Om anställningenSveafastigheter har i denna rekrytering valt att samarbeta med Adecco. Tjänsten är på heltid och har start så snart vi hittar rätt kandidat. Frågor och ansökningar besvaras och behandlas av Adecco. Sista ansökningsdag är den 30/6.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Åsa Andersson på tel. 021-470 29 03. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-06-30Adecco Sweden AB5268726