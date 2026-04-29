Fastighetsförvaltare till regionfastigheter
Regionfastigheter ska anställa två nya fastighetsförvaltare en med ansvar för Universitetssjukhuset i Linköping (US) och en för ansvar för fastighetsområde Öst (Öst). Du kommer att vara del i en verksamhet där utveckling och förbättring av våra processer ständigt pågår. Du jobbar tillsammans med övriga förvaltare, med individuellt ansvar för dina byggnader och gemensamt ansvar för att Region Östergötlands innehav av fastigheter överensstämmer med verksamhetens behov.
Vårt erbjudande
Regionfastigheter förvaltar hela Region Östergötlands fastighetsbestånd vilket innebär att aktivt arbeta för en redundant och robust fastighetsdrift och samtidigt utveckla våra fastighetssystem och byggnader vid om- och nybyggnation. Inom regionfastigheters uppdrag vill vi ge individen både ansvar och handlingsutrymme. Vår organisation präglas därför av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och stor samverkan. I organisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har stora möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil.
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget för US utförs tillsammans med ytterligare två fastighetsförvaltare. Tillsammans ansvar ni för förvaltning och utveckling av vård- och utbildningslokaler på Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget för Öst innebär ansvar för förvaltning och utveckling av vård- och utbildningslokaler på vårdcentraler, folktandvården med mera. Fastighetsområde Öst innehåller idag cirka 50 stycken externa hyreskontrakt. Fastighetsområdet sträcker sig från Finspång i norr till Valdemarsvik i söder. I båda dessa fastighetsområden pågår planeringsarbete för större nybyggnationer.
Arbetsuppgifterna är bland annat att:
• Ansvara för information mellan hyresgäster, byggprojektledare och övriga medarbetare.
• Etablera goda relationer och kommunikationsvägar med hyresgäster.
• Vara beställare till ny-, till- och ombyggnader.
• Vara uppdragsansvarig för lokalanpassningar.
• Delta i planeringen av underhåll.
• Upprätta hyresavtal med externa hyresgäster.
• Budgetera och prognostisera fastighetskostnader.
• Tillsammans med övriga förvaltare inom regionfastigheter driva utvecklingsarbete.
Om dig
Vi tror att du har fastighetsteknisk, byggnadsteknisk eller fastighetsekonomisk utbildning och/eller motsvarande erfarenhet. Meriterande är om du har erfarenhet från tidigare arbete med vårdfastigheter eller fastigheter för offentlig förvaltning. Det är också en fördel om du har förhandlingsvana samt erfarenhet av hyresjuridik. Vi förutsätter att du har stor IT-vana och ett utvecklings- och nytänkande.
Som person har du god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och tydligt sätt. Du är trygg och stabil med god självinsikt, vilket gör att du har förmågan att skilja på det personliga och professionella. Viktigt för tjänsten är att du är utåtriktad och duktig på att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. Du tar ansvar för ditt uppdrag, planerar, prioriterar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och kan både sätta upp och hålla tidsramar. Du har förmåga att väga samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Ansökan och anställning
Tjänsterna är tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsterna är placerade i Linköping, det finns tillgång till kontorsplats på alla våra tre sjukhus(US, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala). Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland
)
581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Regionfastigheter Kontakt
Lotta Dabro, Vision lotta.dabro@regionostergotland.se
