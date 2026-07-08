Fastighetsförvaltare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Sundbyberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Sundbyberg
2026-07-08
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Uppdragsbeskrivning
I rollen som förvaltare har du ett övergripande affärs- och funktionsansvar för specifika infrastrukturanläggningar, depåer och terminaler. Ditt fokus ligger på att långsiktigt säkra tillgångarnas status genom strategisk kravställning, ekonomisk uppföljning samt aktiv utveckling av befintliga entreprenad- och leverantörsavtal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta tillgångar kopplade till depåer och terminaler (såsom mark, ramper, inhägnader och tekniska installationer) samt hantera tillhörande arrendeavtal.
Följa upp avtalade funktionskrav och nyckeltal mot upphandlade underhållsleverantörer och trafikutövare, samt driva ständiga förbättringar.
Ansvara för tilldelad budget, resultat och verksamhetsplanering inom ditt förvaltningsområde.
Initiera teknik- och fastighetsrelaterade investeringar genom framtagande av projektbeställningar, genomförandebeslut och investeringskalkyler, samt beställa och delta i driftprojekt.
Agera ägarrepresentant mot externa och interna intressenter, leda affärsmöten samt bidra till ett professionellt och samarbetsorienterat arbetsklimat.
Delta i framtida upphandlingar av underhållsentreprenader.
Obligatoriska krav
Avslutad gymnasieutbildning.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att styra, följa upp och utveckla affärs- eller entreprenadavtal.
Minst 5 års erfarenhet av att utföra komplexa analyser kopplade till avtalsförvaltning och sätta dessa i ett större affärsmässigt sammanhang.
Meriterande krav
Relevant eftergymnasial examen från yrkeshögskola, högskola eller universitet med inriktning mot bygg, anläggning eller fastighetsförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av direkt ekonomi- och resultatansvar i en beställarorganisation (gärna offentlig verksamhet) eller hos en större leverantör.
Minst 5 års erfarenhet av operativt arbete inom en leverantörsorganisation.
Övrig info
Startdatum: 2026-08-14 - 2027-07-31 (med goda möjligheter till förlängning)
Omfattning: 100% (Heltid)
Placering: Kungsholmen
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9997035