Fastighetsförvaltare till Norrköping
Vi söker en självgående fastighetsförvaltare för en direktrekrytering till större fastighetsbolag i Norrköping. Bolaget äger och förvaltar både bostäder och kommersiella lokaler. Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten som fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare kommer du att arbeta med fokus på hyresbostäder. Rollen innebär att du att ansvarar för drift, underhåll och fastighetsteknik. Du kommer att vara en del av ett team där alla som arbetar är med och hjälper varandra. Du driver projekt med varierad komplexitet, lokala förutsättningar och krav på leveranstid, därför är det viktigt att du som person även är flexibel och lösningsorienterad. Rollen innebär många olika kontaktytor och du kommer att ha kontakt med både kollegor, hyresgäster och externa leverantörer. Viktigt för tjänsten är att skapa och utveckla goda relationer med hyresgästerna.
Vem söker vi?
Som person är du ansvarstagande, van vid att ta egna initiativ och driva dessa i mål. Arbetet innebär många skiftande arbetsuppgifter, så du måste vara strukturerad och kunna prioritera vad som är viktigast. Du har en god samarbetsförmåga, är relationsbyggande och trivs med många kontakter i ditt arbete. Det är viktigt att du trivs med att möta många olika slags människor.
Vi önskar även att du har följande kvalifikationer och erfarenheter:
Eftergymnasial utbildning inom fastighet eller annat relevant område
Erfarenhet av arbete med förvaltning av bostadsfastigheter och kommersiella lokaler
Goda kunskaper om generella myndighetskrav och fastighetsägarnas ansvar.
Goda vana av att arbeta i fastighetssystem
Goda kunskaper i Officepaketet, framförallt Excel.
B-körkort
Flytande tal och skrift både svenska och engelska
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ira Isaksson på 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration. Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är även medlemmar i Byggföretagen, (före detta BI). Besök https://www.isakssonrekrytering.se
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsbolag Kontakt
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se
9805848