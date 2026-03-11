Fastighetsförvaltare till kund i Västerås

Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Västerås
2026-03-11


Visa alla fastighetsskötarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Devotum AB i Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala eller i hela Sverige

För vår kunds räkning söker vi just nu en Fastighetsförvaltare till en kund i Västerås. Tjänsten gäller en tillsvidareanställning direkt hos kunden och förväntas starta efter sommaren.
Om uppdraget Som Fastighetsförvaltare ansvarar du för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av runt 1500 lägenheter och tillhörande lokaler. Du har personalansvar för ett antal tjänstemän och tillsammans arbetar ni alla tätt för att uppnå god kundnöjdhet samt generera lönsamhet i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:

Hålla en kontinuerlig dialog med våra kunder och aktivt jobba för ökad kundnöjdhet

Ansvara och aktivt jobba för driftnettots utveckling i fastighetsbeståndet

Upprätta, följa upp och ansvara för budget, prognos och löpande fastighetsdrift

I samarbete med uthyrare hyra ut vakanta lokaler, utföra hyresgästanpassningar, bevaka uppsägningsbara kontrakt och omförhandla hyresavtal

Upphandla, koordinera och följa upp ram- och serviceavtal

Ansvara för lagkrav och kontakt med myndigheter

Delta i interna förbättringsarbeten

Övrigt:
Start: Enligt överenskommelse, gärna efter sommaren. Omfattning: Heltid Placering: Västerås
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:

Flera års erfarenhet av förvaltning av bostäder

Erfarenhet av personal- och budgetansvar i rollen som Förvaltare

Önskade personliga egenskaper:

Driven, engagerad och får saker att hända

Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt - behöver ha förmågan att bedöma när det ena och det andra behövs

Social, prestigelös och bra på att kommunicera mot olika målgrupper

Resultatorienterad

Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7369177-1887237".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
722 12 (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Devotum

Jobbnummer
9791415

Prenumerera på jobb från Devotum AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Devotum AB: