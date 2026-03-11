Fastighetsförvaltare till kund i Västerås
2026-03-11
För vår kunds räkning söker vi just nu en Fastighetsförvaltare till en kund i Västerås. Tjänsten gäller en tillsvidareanställning direkt hos kunden och förväntas starta efter sommaren.
Om uppdraget Som Fastighetsförvaltare ansvarar du för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av runt 1500 lägenheter och tillhörande lokaler. Du har personalansvar för ett antal tjänstemän och tillsammans arbetar ni alla tätt för att uppnå god kundnöjdhet samt generera lönsamhet i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hålla en kontinuerlig dialog med våra kunder och aktivt jobba för ökad kundnöjdhet
Ansvara och aktivt jobba för driftnettots utveckling i fastighetsbeståndet
Upprätta, följa upp och ansvara för budget, prognos och löpande fastighetsdrift
I samarbete med uthyrare hyra ut vakanta lokaler, utföra hyresgästanpassningar, bevaka uppsägningsbara kontrakt och omförhandla hyresavtal
Upphandla, koordinera och följa upp ram- och serviceavtal
Ansvara för lagkrav och kontakt med myndigheter
Delta i interna förbättringsarbeten
Övrigt:
Start: Enligt överenskommelse, gärna efter sommaren. Omfattning: Heltid Placering: Västerås
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Flera års erfarenhet av förvaltning av bostäder
Erfarenhet av personal- och budgetansvar i rollen som Förvaltare
Önskade personliga egenskaper:
Driven, engagerad och får saker att hända
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt - behöver ha förmågan att bedöma när det ena och det andra behövs
Social, prestigelös och bra på att kommunicera mot olika målgrupper
Resultatorienterad
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
