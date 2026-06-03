Fastighetsförvaltare till HSB Göteborg
HSB Riksförbund ekonomisk förening / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-03
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Hos HSB är du en del av något större: Vi skapar framtidens hållbara boenden tillsammans med våra medlemmar. Vi öppnar också dörrar för dem som gör oss till det vi är här och nu – våra medarbetare. Söker du nästa utmaning i arbetslivet, samt vill vara med på resan mot framtidens goda boende? Då kanske du är vår nästa fastighetsförvaltare!
Tjänsten är på heltid och du kommer ingå i en grupp med ca 15 fastighetsförvaltare inom affärsområdet Bostadsrätt på HSB Göteborg.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare på HSB Göteborg har du en nyckelroll i organisationen. Din huvuduppgift är att på uppdrag av våra kunder, som utgörs av bostadsrättsföreningarnas styrelser, säkerställa att medlemmarna får kvalitet och trygghet i boendet. I din roll ingår aktiv rådgivning i tekniska, ekonomiska och övriga förvaltningsfrågor gentemot kunden. Beroende på ärendets art fungerar förvaltaren som beställare av uppdrag både internt eller externt. Förvaltaren är kundens förlängda arm och konsult i förvaltningsärenden. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat gäng förvaltare som håller ihop vår leverans mot kunden. Det förekommer kvällsmöten i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning från yrkeshögskola eller högskola. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet som förvaltare där du ansvarat för egna projekt. Vi förutsätter dessutom att du har kunskaper inom ekonomi såsom budget och bokslut. Då rollen innebär mycket kundkontakter tror vi att du har tidigare erfarenhet av roller där kunden är i fokus.
B körkort och egen bil krävs i tjänsten.Dina personliga egenskaper
Du tycker om att arbeta självständigt och har lätt för att sätta dig in i, och förstå kundens behov. Tycker du dessutom om att varje dag är den andra olik, och har förmåga att sälja in våra tjänster för att skapa mervärde för kunden, har du goda förutsättningar att trivas i rollen hos oss. Vidare så tror vi att du är relationsskapande och kommunikativ.
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete i en utvecklingsdriven organisation. Hos oss får du arbeta i en mångsidig verksamhet med värderingarna i centrum och med fokus på att ständigt utveckla det goda boendet.
Vi utför bakgrundskontroller och personlighetstester som en del i vår rekryteringsprocess.
Sista ansökningsdag är 30 juni 2026, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer? Kontakta Ted Silverhagen, chef förvaltare ted.silverhagen@hsb.se
Unionens representant är Maria Lindqvist, maria.lindqvist@hsb.se
Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSB Göteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSB Göteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837823-2034422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund ekonomisk förening
, https://jobb.hsb.se
Sven Hultins gata 2 (visa karta
)
412 58 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9946260