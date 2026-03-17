Fastighetsförvaltare till FOI i Linköping
2026-03-17
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vidmakthålla och utveckla intressanta forskningsmiljöer och samtidigt bidra till Sveriges försvarsförmåga? Som fastighetsförvaltare på FOI får du en nyckelroll i att tillhandahålla säkra och funktionella anläggningar där banbrytande forskning bedrivs. Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad och strukturerad medarbetare som vill vara med och stödja FOIs utveckling och pågående verksamhet på vår försöksanläggning i Linköping. I rollen är du en viktig länk mellan forskningsverksamheten, våra leverantörer och vår fastighetsägare.
Som fastighetsförvaltare arbetar du operativt med att samordna och följa upp flera viktiga stödprocesser. Du har en nyckelroll som ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på orten. Det innebär att du planerar och genomför kontroller, följer upp brister och stöttar organisationen i det löpande brandskyddsarbetet. Du medverkar även i planering och genomförande av utrymningsövningar.
Tillsammans med dina kollegor på fastighetssektionen bidrar du även till att våra lokaler och försöksmiljöer är funktionella och anpassade efter verksamhetens behov. Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Beställningar, löpande kontakt, kvalitetskontroll och uppföljning med leverantörer inom exempelvis lokalvård och avfallshantering
Ansvar för att gemensamhetsytor, konferensrum och pausrum är välfungerande och ändamålsenliga, vilket bl.a. innefattar möblering och anpassningar
Beställning och samordning av underhållsåtgärder i lokaler och anläggningar
Planering, dokumentation och medverkan vid myndighetsbesiktningar.
Administrativa uppgifter kopplade till inköp, försäljningar och service av fordon på orten.
Du arbetar nära dina kollegor på orten och ni stöttar varandra vid behov för att upprätthålla den dagliga verksamheten.
Om enheten
Du kommer att ingå i sektionen Fastighet som tillhör avdelningen Forskningsstöd . Fastighetssektionens övergripande mål är att tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva lokaler, anläggningar och markområden för myndighetens behov. I detta ingår anskaffning, vidmakthållande och avveckling liksom vissa fastighetsrelaterade stödtjänster.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Erfarenhet av och god kännedom om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) både på praktisk och övergripande nivå
Relevant utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande
Erfarenhet av fastighetsservice, förvaltning eller liknande
Erfarenhet av att hantera beställningar, offerter och kravställning gentemot leverantörer
God förmåga att arbeta i IT-system samt att dokumentera digitalt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
För att trivas i rollen bör du tycka om att arbeta i en varierad roll där du får ta ansvar, samarbeta och driva uppdrag framåt från planering till färdig leverans. Vi söker dig som är lugn, stabil och har förmågan att göra väl avvägda prioriteringar för att nå bästa möjliga resultat. Du arbetar bra tillsammans med andra och har en lyhörd och smidig kommunikationsstil - du lyssnar in, visar respekt och löser eventuella utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du har en fallenhet för att kommunicera tydligt och ser till att alla berörda parter har tillgång till relevant information och är tydlig med dina förväntningar. Du följer upp, påminner vid behov och säkerställer att arbetet utförs enligt plan.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet att leda och utbilda inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Erfarenhet av arbete inom stat eller offentlig sektor, särskilt meriterande med erfarenhet av arbete inom skyddsobjekt
Erfarenhet och intresse av arbete i och utveckling av fastighetssystem
Arbetat med krisberedskapsfrågor
Erfarenhet av att vara beställarombud gällande fastighetsrelaterade stödtjänster såsom lokalvård, avfall och myndighetsbesiktningar
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Resor i tjänsten förekommer.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 7 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Elin Anderzon. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
9803472