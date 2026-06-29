Fastighetsförvaltare till Fastighetsenheten
Västerås kommun / Fastighetsskötarjobb / Västerås Visa alla fastighetsskötarjobb i Västerås
2026-06-29
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Här får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där dagarna bjuder på både bredd och utveckling. Du har en viktig roll i att utveckla stadens fastigheter och skapa goda förutsättningar för verksamheterna.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Du är ekonomiskt ansvarig för din fastighetsportfölj och ansvarar för planerat underhåll på fastigheterna. Du förvaltar både inhyrda och egenägda objekt inom pedagogiska lokaler. Det omfattar bland annat förskolor, skolor, gymnasier och andra lokaler som används av stadens utbildningsverksamheter. En central del av uppdraget är dialogen med hyresgäster, rektorer, verksamhetsföreträdare och andra samarbetspartners. Rollen innebär att säkerställa en långsiktigt hållbar, funktionell och verksamhetsanpassad förvaltning av lokalerna.
Du följer upp, samt kvalitetssäkrar arbeten, är delaktig i verksamhetsplanering, ombyggnationer samt hyresgästanpassningar. Det är viktigt att du trivs med att möta och föra dialog med kunder, boenden, entreprenörer och andra intressenter. Rollen kombinerar strategiska uppgifter och operativt genomförande samt administrativa uppgifter. Ingen dag är den andra lik.
Din kompetens
Du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis som byggnadsingenjör, eller en YH-utbildning inom fastighetsförvaltning. Du har kunskap inom budgetarbete, bokslut, ekonomiska analyser, byggteknik, hyresjuridik samt hyresavtal och hyresvillkor. Du är administrativt skicklig och van att arbeta i olika digitala system, inklusive fastighetssystem, samt att läsa byggnadshandlingar, ritningar och kartor. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och anpassar din kommunikation efter olika målgrupper.
Du är serviceinriktad, har ett intresse för kundvård och trivs med att bygga långsiktiga relationer. Erfarenhet som fastighetsförvaltare och av verksamhetens målgrupp är ser vi som ett plus. B-körkort och körvana krävs.
För dig är det viktigt att skapa och behålla en god relation med våra beställare och verksamheter för att kunna förstå deras behov. Det är av stor vikt att du arbetar med ödmjukhet och har en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån vilka du möter.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett kompetent och tight team som ansvarar för Västerås stads fastigheter. Vår arbetsgrupp präglas av en stark vi-känsla och vi har förtroende för varandras kompetens och ett tydligt fokus på service. Här får du också tillgång till ett nätverk av specialister inom förvaltningen, vilket ger dig både stöd och nya utvecklingsmöjligheter.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs gärna mer om Teknik- och fastighetsförvaltningen på www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Observera att på grund av semesterperioder under denna annonseringsperiod kan svar på frågor kopplade till tjänsten dröja. Vi strävar dock efter att besvara inkomna frågor så snabbt som möjligt. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta våra kollegor på Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten på: rekryteringsenheten@vasteras.se
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Jaafar Ibrahim jaafar.ibrahim@vasteras.se 021-39 14 78 Jobbnummer
9982371