Fastighetsförvaltare till Eskilstuna

Victoriahem AB / Fastighetsskötarjobb / Eskilstuna
2026-03-02


Välkommen till Victoriahem - ett framgångsrikt fastighetsbolag där både hyresgäster och medarbetare trivs! Vi är ett innovativt företag med en prestigelös kultur, frihet under ansvar och en stark drivkraft att tänka nytt och utvecklas. Nu söker vi en engagerad fastighetsförvaltare som vill vara med på vår resa och skapa långsiktigt värde i våra fastigheter.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Om tjänsten
Vi söker nu en fastighetsförvaltare till vårt fastighetsbestånd i Eskilstuna. Som fastighetsförvaltare på Victoriahem kommer du att spela en central roll i att driva vår verksamhet framåt. Du ansvarar för den löpande förvaltningen i en del av vårt fastighetsbestånd, där du driver underhålls- och förbättringsarbete, arbetar fram investeringsbeslut och säkerställer att vi har nöjda hyresgäster
Om rollen

Ansvara för planerat underhåll och löpande förvaltning

Utföra besiktningar vid in - och utflytt

Arbeta affärsmässigt med förbättringsåtgärder

Ha nära kontakt med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer

Som fastighetsförvaltare ansvarar du för fastighetsbeståndet ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv med affärsmässighet i fokus. Rollen innebär även många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som är lösningsorienterad, strukturerad och kommunikativ.
Vi söker dig som:

Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, byggingenjör, alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig

Ett par års arbetslivserfarenhet från fastighetsförvaltning, byggnation eller annan ledande roll

Har B-körkort och tillgång till egen bil

Vi erbjuder:

En självständig och utvecklande roll i ett innovativt fastighetsbolag

Korta beslutsvägar och en företagskultur där frihet under ansvar gäller

Möjlighet att driva spännande projekt och utveckla både fastigheter och team

Läs mer om oss som företag och vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida.
Övrig information

Startdatum: Enligt överenskommelse

Placering: Eskilstuna

Bakgrundskontroll och personlighets- och logiktest via Alva Labs är en del av rekryteringsprocessen

Låter det intressant? Ansök redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande. Vid frågor, kontakta områdeschef Marcus Lagerkvist på marcus.lagerkvist@victoriahem.se.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Victoriahem AB (org.nr 556695-0738), https://victoriahem.teamtailor.com
Drottninggatan 13 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Victoriahem

