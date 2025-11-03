Fastighetsförvaltare till Bilia Stockholm
Vi söker nu en Fastighetsförvaltare till Bilia Stockholm
Vill du ta nästa steg i din förvaltarresa och vara med och utveckla Bilias anläggningar i Söderort?
Hos Bilia blir du en viktig del av ett sammansvetsat team som driver arbetet med moderna och välskötta fastigheter - i en kultur präglad av engagemang, ansvar och ständig förbättring.
Om rollen
Som fastighetsförvaltare i region Stockholm blir du en del av ett erfaret och engagerat förvaltningsteam med kollegor som fastighetstekniker, teknisk förvaltare, administratör och regionchef. Du ansvarar för cirka 20 anläggningar, främst i Söderort - med områden som Segeltorp, Haninge och Södertälje. Placeringen är i Segeltorp, med resor inom södra Stockholm som en naturlig del av rollen. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av fastighetsförvaltning och vill utvecklas vidare i en bred roll där du får kombinera teknik, ekonomi och samarbete. Du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att säkerställa att Bilias fastigheter fungerar optimalt för både kunder och medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för drift, skötsel och underhåll av ett antal fastigheter.
Driftoptimering i dialog med fastighetsägare och verksamheten.
Upphandling och uppdragsledning av mindre byggnationer och installationer.
Budget- och prognosarbete, uppföljning och rapportering.
Underhållsplanering och myndighetsbesiktningar.
Medverkan i fastighetsprojekt.
Arbetsledande ansvar gentemot tekniker och leverantörer (utan personalansvar).
Leverantörsuppföljning och fakturahantering.
Vem du är
Relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, byggteknik eller motsvarande.
Några års erfarenhet av förvaltning eller fastighetsdrift.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Som fastighetsförvaltare hos Bilia erbjuds du tjänstebil.
Du är en kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en varierad vardag och har lätt för att samarbeta.
Du har en god helhetssyn, gillar att arbeta nära verksamheten och kombinerar självständighet med ett naturligt samarbete med kollegor.
Med ditt engagemang och intresse för teknik, ekonomi och utveckling av fastigheter bidrar du till att skapa värde både för verksamheten och kunderna.
Vad Bilia har att erbjuda
Bilia erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du får växa tillsammans med kunniga kollegor. Här finns stora möjligheter till utveckling, bra personalförmåner och ett aktivt hälsoarbete. Du blir en del av en framåtsträvande organisation som satsar på kompetensutveckling och långsiktig hållbarhet. Exempel på förmåner:
Karriärmöjligheter - Stora möjligheter att utvecklas internt tack vare många bilmärken, roller och verksamheter.
Kompetensutveckling - Löpande utbildningar och utvecklingsprogram för att stärka både individ och företag.
Friskvårdsbidrag.
Personalrabatter - Förmånliga priser på Bilias produkter och tjänster (service, bilköp, reservdelar, drivmedel, biluthyrning).
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Bilia med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult malin.clavering@fasticon.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar.
