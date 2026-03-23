Fastighetsförvaltare med personalansvar till Norrköping
Fastighetsförvaltare med personalansvar till Heimstaden i Norrköping
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostads segmentet och äger över 160,000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning till våra ägare genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar. Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46,000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att hela tiden bli bättre. Vi arbetar mot gemensamma mål, tar ansvar och vågar utmana det befintliga. Kulturen är informell och bygger på kompetens framför titlar och en praktisk, lösnings orienterad inställning.
Heimstaden Sverige har utsetts till årets Karriärföretag 2026, av Karriärföretagen. Vi är stolta över utmärkelsen. Det är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med att skapa utvecklingsmöjligheter och en inkluderande arbetskultur, där både omtanke (CARE), mod (DARE) och kunskapsdelning (SHARE) går hand i hand.
Ditt uppdrag
Vi söker en Fastighetsförvaltare med personalansvar till Norrköping. Du leder ett team om 9 fastighetsskötare och ingår i en organisation med cirka 20 kollegor. Inom förvaltningsområdet samarbetar du nära kollegor inom fastighetsförvaltning, bostads- och kommersiell uthyrning samt övriga stödfunktioner. Rollen rapporterar till områdeschef, som är placerad på samma kontor.
Du leder den dagliga förvaltningen och dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Aktivt ledarskap med fokus på engagemang, tydlighet, samarbete och tillit
Säkerställa en affärsdriven förvaltning med fokus på lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet
Följa upp, analysera och optimera fastighetsdriften inom ansvarsområdet
Säkerställa effektiv hantering av ronderingar, serviceanmälningar, lokalvård, jour och driftavtal
Upprätthålla och utveckla goda relationer samt tydlig kommunikation med hyresgäster
Ta ett helhetsansvar för fastighetsägarens åtaganden och leverans
Utöva ett tydligt och engagerat ledarskap med fokus på samarbete, ansvar och utveckling
Säkerställa rätt bemanning och skapa förutsättningar för ett välfungerande team
Driva och genomföra mindre underhållsprojekt samt hantera skador och åtgärder
Arbeta långsiktigt med att optimera kassaflöden och utveckla fastighetsvärden
Vid behov genomföra besiktningar av bostäder och kommersiella lokaler
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen tar du ett tydligt ägandeskap för dina ansvarsområden och driver arbetet framåt. Du trivs i en roll med högt tempo där du prioriterar, fattar beslut och följer upp ärenden. Du har bred erfarenhet inom bostadsförvaltning och är en ledare som engagerar och skapar struktur i arbetet. Samtidigt har du en god förmåga att planera och tydliggöra fokusområden för både dig själv och ditt team.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
Bred arbetslivserfarenhet inom Fastighetsförvaltning inom bostads segmentet
Dokumenterad ledarskaps erfarenhet och är en trygg ledare
Högskole- eller universitetsexamen med inriktning inom fastighetsteknik, förvaltning, finans/ekonomi eller liknande är starkt meriterande
Goda kunskaper om generella myndighetskrav och fastighetsägarnas ansvar.
Erfarenhet av hyresgästkontakt
Behärskar svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, ytterligare språkkunskaper är meriterande
B-körkort
Välkommen med din ansökan senast den 30-04-2026. Vi tar inte emot några ansökningar via mejl pga. GDPR. Rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering och Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Ira Isaksson på telefonnummer 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning, via vår samarbetspartner 2Secure. Så ansöker du
