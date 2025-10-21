Fastighetsförvaltare med personalansvar
Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du leda ett engagerat team och ansvara för ett viktigt fastighetsbestånd inom allmännyttan - med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och hållbar utveckling? Vi söker nu en erfaren och trygg förvaltare med personalansvar för ett spännande uppdrag på ett år med start i december 2025.
Om uppdraget Som fastighetsförvaltare med personalansvar får du ett helhetsansvar för drift, underhåll och utveckling av ett bostadsområde. Du leder och coachar ett team på 11 medarbetare - bestående av en biträdande förvaltare, en reparatör och nio husvärdar - och rapporterar till enhetschefen för förvaltningen.
Rollen kombinerar operativt och strategiskt ansvar, där du säkerställer väl fungerande fastigheter, nöjda hyresgäster och en effektiv organisation. Du arbetar nära både kollegor, entreprenörer och boende, och är en nyckelperson i områdets fortsatta positiva utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för fastigheternas drift, underhåll och långsiktiga utveckling.
Leda, coacha och utveckla medarbetarna för att skapa engagemang och trivsel.
Säkerställa hög kvalitet i service och kundrelationer.
Följa upp budget, ekonomi och resultat för ditt förvaltningsområde.
Driva och följa upp projekt samt leverantörers prestationer.
Säkerställa efterlevnad av lagar, myndighetskrav och interna rutiner.
Bidra aktivt till bolagets hållbarhetsarbete och utveckling av processer.
Vi söker dig som Har en kombination av ledarskap, affärsmässighet och teknisk förståelse. Du trivs i en roll där du både leder andra och själv är delaktig i verksamhetens dagliga utveckling.
Obligatoriska krav
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsområdet.
Minst 5 års erfarenhet av fastighetsförvaltning med kundkontakt.
Minst 5 års erfarenhet av personalansvar och ledarskap.
Grundläggande kunskaper i fastighetsekonomi, juridik och teknik.
Erfarenhet av projektarbete, beställaransvar och avtalshantering.
God datorvana (affärssystem och Officepaketet).
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
B-körkort. Tid och omfattning: Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 31 december 2026 (heltid) Placering: Stockholm Möjlighet till förlängning: Upp till 6 månader
Välkommen att skicka in din profil redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Corazon Wiksell corazon.wiksell@devotum.se 070-586 93 11 Jobbnummer
9568087