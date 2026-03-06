Fastighetsförvaltare med ekonomisk inriktning
2026-03-06
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Vill du som förvaltare arbeta med fastigheter som är verkligt betydelsefulla i människors vardag? Hos oss förvaltar du skolor, förskolor, särskilda boenden, badhus, bibliotek, fritidsgård, möllan, teatern - samhällsviktiga miljöer där barn lär sig, äldre får omsorg och människor möts.
Hos Tekniska Avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar vi för att förbättra medborgarnas vardag genom drift och underhåll av kommunala fastigheter, grönområden, lekplatser, trafikanläggningar, vägar & gator, stadsnät samt projekt kopplat till detta. Vi som gör detta är 11 tjänstepersoner: avdelningschef, förvaltare, ingenjörer, projektledare, samordnare och driftchefen som har 7 fastighetstekniker och 6 trygghetsvärdar. Som förvaltare kommer du att ha avdelningschefen som närmsta chef, och vi sitter i Medborgarhuset i Arlöv.
Här möter du en grupp kollegor med en välkomnande, hjälpsam och vänskaplig stämning med mycket skratt! Vi bryr oss om varandra och har en stark känsla för vårt uppdrag och tar det på stort allvar, eftersom det är viktigt för kommunens medborgare. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald, och ser därför gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter till tjänsten. Vill du vara med och utveckla vår framtida fastighetsförvaltning? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är förvaltning av kommunala fastigheter: verksamhetslokalerna och i viss mån deras utemiljö. Tjänsten är en utökning till två förvaltare istället för en, på grund av att uppdraget växt. Fastigheterna kommer att delas upp mellan er båda förvaltare.
Våra hyresgäster är kommunens verksamheter därför blir det mycket kommunikation med rektorer, verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare. Där behöver du ha en balansgång mellan att både vara tillmötesgående och bestämd, alltså alltid ha god service som utgångspunkt, men vara bekväm med att säga nej till önskemål som ligger utanför vårt uppdrag. Vi har gränsdragningslistor, men i praktiken finns det gråzoner, till exempel vid omflyttningar, nybyggnationer och i gamla otydliga avtal.
Liknande gäller gentemot våra många entreprenörer - samarbetsinriktat men också med bestämdhet i hur de som utförare ska leverera till kommunen som beställare.
Arbetsuppgifterna består till exempel av:
• Strategisk planering kring fastighetsbeståndet
• Ekonomisk planering och uppföljning, göra kalkyler & sammanställningar
• Förbereda ärenden för beslut i politisk nämnd
• Sammanställa rapporter som beslutsunderlag
• Myndighetskontakter
• Daglig dialog med verksamheterna över telefon, e-post och i ärendesystem
• Delta i lokalförsörjningsarbetet
• Underhållsplanering
• Projektleda mindre underhållsprojekt och verksamhetsanpassningar
• Samordna entreprenörer & leverantörer
• Energieffektivisering
• Teknisk utveckling & effektivisera arbetssätt
Gällande din kunskap och kompetens så söker vi en förvaltare som är mer administrativt än praktiskt lagd. Vi behöver utveckla den ekonomiska delen av fastighetsförvaltningen, framför allt avseende internhyresmodell, investerings- och underhållsplanering och uppföljningar. Även avtal, myndighetskrav och eventuellt lokalförsörjning är områden du kommer att arbeta med. Vi har stöttning från controller och redovisningsassistenter på ekonomiavdelningen, men där finns inte fastighetskompetens - du behöver vara bryggan som har kompetens inom både ekonomi och teknik.Kvalifikationer
Dina tre viktigaste egenskaper är att du är engagerad - alltså tar ansvar och visar glädje i att uppfylla vårt uppdrag i kommunen, att du är strukturerad - planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, samt att du är kommunikativt skicklig - har lätt för samarbete och god kontakt med både externa parter, kollegor i övriga förvaltningar och våra medborgare. Vidare gäller det att du har en förmåga att leda dig själv, alltså att du hittar vad som behöver göras och tar eget initiativ till att göra det. Vi kollegor hjälper hela tiden varandra, men du måste äga ditt uppdrag.
För alla oss på avdelningen är det viktigt att vi som lagkamrater kommunicerar öppet och ärligt med varandra, och anstränger oss för att samarbeta i stället för att hålla på våra respektive positioner. Det innebär att se till helheten av uppdraget och ibland släppa en egen uppgift för att hjälpa en kollega. Vi har alla olika bakgrunder, åldrar, erfarenheter och styrkor, och kraften uppstår när vi samarbetar. Det är också helt okej att göra fel - det viktiga är att du anstränger dig för att göra ditt bästa och lär dig av dina misstag, så att du utvecklas i din yrkesroll och att vi som avdelning ständigt förbättrar oss.
Dator, läsplatta och smart telefon är verktyg vi använder, därför behöver du ha IT-vana och ha lätt för att lära dig system som behövs i arbetet. Gällande distansarbete så är utgångspunkten arbete på plats, med möjlighet att arbeta maximalt en dag per vecka på distans när verksamheten tillåter det. Vi har förmåner såsom flextid, friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och ett stort gym i medborgarhuset.Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom fastighetsförvaltning/ekonomi eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarande.
• Relevant erfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller ekonomi.
• Utmärkt svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Office-paketet och allmän IT-vana.
• B-körkort.
Meriterande:
• Kunskaper inom fastighetsekonomi.
• Kunskap i entreprenadjuridik, AMA, Lagen om offentlig upphandling (LOU), BAS-P & BAS-U.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av drift och underhåll av utemiljöer.
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
