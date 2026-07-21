Fastighetsförvaltare inom lantmäteri
Centio Consulting Group AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi söker en fastighetsförvaltare inom lantmäteri till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på 50% av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som fastighetsförvaltare/lantmätare arbetar du med värdering av fastigheter på området utanför industristaketet, fastighetsreglering och fastighetsbildning, försäljning av fastigheter, nyanskaffning av fastigheter för strategiska framtida behov, kontakt med intressenter samt framtagande av avtal kopplade till försäljning.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Värdering av fastigheter på området utanför industristaketet
Fastighetsreglering och fastighetsbildning
Försäljning av fastigheter
Nyanskaffning av fastigheter för strategiska framtida behov
Kontakt med intressenter såsom Lantmäteriet
Samspel med bolagslantmätare för sign off
Framtagande av erforderliga avtal kopplade till försäljning
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift
Relevant teknisk utbildning
Erfarenhet av fastighetsdrift och teknisk förvaltning
AffärsförståelseOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102060-2109590". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10008219