Fastighetsförvaltare helhetsansvar i mindre fastighetskoncern
Vi är en mindre fastighetskoncern med moderbolag och tre dotterbolag. Verksamheten drivs långsiktigt med nära samarbete, familjär arbetsmiljö och tydligt ansvar.
Nu söker vi en fastighetsförvaltare som vill arbeta långsiktigt och ta ett samlat ansvar för alla våra fastigheter.
Hos oss är rollen bred, du följer fastigheterna över tid och ser till att allt fungerar i praktiken, både administrativt och ute i verksamheten.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Fastigheterna i vardagen
Ta emot felanmälningar och se till att de åtgärdas
Beställa och följa upp entreprenörer
Planera underhåll och hyresgästanpassningar
Säkerställa besiktningar och myndighetskrav
Hyresgäster och avtal
Skriva och uppdatera hyresavtal
Visa lokaler och ha kontakt med hyresgäster
Hantera uppsägningar och förändringar
Hyror och ekonomi
Avisera hyror och tillägg samt justera enligt avtal
Följa upp sena betalningar och skicka påminnelser/krav
Granska/attestera leverantörsfakturor
Hantera investeringsprojekt (komponentredovisning) så kostnader bokförs rätt och kan skrivas av korrekt
Fastighetssystem: (Du ansvarar för att all information är uppdaterad och går att lita på):
objekt och ytor
hyror, index och tillägg
kontrakt och dokument
ritningar, mätare och nycklar
Så vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsförvaltning
Är strukturerad och noggrann
Trivs med helhetsansvar
Är trygg i avtal, ekonomi och hyresjuridik
Har vana av fastighetssystem, gärna fortnox, hogia
Arbetar självständigt och tar initiativ
Bemöta hyresgäster och entreprenörer på ett förtroendegivande sätt
Vill arbeta långsiktigt
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: olovlindberg@yahoo.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan förvaltare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556084-3392), https://hemlock.se
Bredgatan 19
)
252 25 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Marlen Röen ekonomi@hemlock.se 0705671912
