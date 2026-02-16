Fastighetsförvaltare helhetsansvar i mindre fastighetskoncern

Hemlock AB / Fastighetsskötarjobb / Helsingborg
2026-02-16


Visa alla fastighetsskötarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemlock AB i Helsingborg

Vi är en mindre fastighetskoncern med moderbolag och tre dotterbolag. Verksamheten drivs långsiktigt med nära samarbete, familjär arbetsmiljö och tydligt ansvar.
Nu söker vi en fastighetsförvaltare som vill arbeta långsiktigt och ta ett samlat ansvar för alla våra fastigheter.
Hos oss är rollen bred, du följer fastigheterna över tid och ser till att allt fungerar i praktiken, både administrativt och ute i verksamheten.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Fastigheterna i vardagen
Ta emot felanmälningar och se till att de åtgärdas
Beställa och följa upp entreprenörer
Planera underhåll och hyresgästanpassningar
Säkerställa besiktningar och myndighetskrav

Hyresgäster och avtal
Skriva och uppdatera hyresavtal
Visa lokaler och ha kontakt med hyresgäster
Hantera uppsägningar och förändringar

Hyror och ekonomi
Avisera hyror och tillägg samt justera enligt avtal
Följa upp sena betalningar och skicka påminnelser/krav
Granska/attestera leverantörsfakturor
Hantera investeringsprojekt (komponentredovisning) så kostnader bokförs rätt och kan skrivas av korrekt

Fastighetssystem: (Du ansvarar för att all information är uppdaterad och går att lita på):
objekt och ytor
hyror, index och tillägg
kontrakt och dokument
ritningar, mätare och nycklar

Publiceringsdatum
2026-02-16

Kvalifikationer
Så vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsförvaltning
Är strukturerad och noggrann
Trivs med helhetsansvar
Är trygg i avtal, ekonomi och hyresjuridik
Har vana av fastighetssystem, gärna fortnox, hogia
Arbetar självständigt och tar initiativ
Bemöta hyresgäster och entreprenörer på ett förtroendegivande sätt
Vill arbeta långsiktigt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: olovlindberg@yahoo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan förvaltare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemlock AB (org.nr 556084-3392), https://hemlock.se
Bredgatan 19 (visa karta)
252 25  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Marlen Röen
ekonomi@hemlock.se
0705671912

Jobbnummer
9746146

Prenumerera på jobb från Hemlock AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemlock AB: